ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: hispana narra el VIOLENTO ARRESTO de su esposo por agentes de ICE

Una familia hispana en Estados Unidos atraviesa momentos de angustia tras un arresto migratorio que ha causado consternación en comunidades latinas de varios estados. El hecho fue reportado por Telemundo 62 Philadelphia, que presentó el testimonio de una mujer que presenció cómo su esposo fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo que, según su relato, incluyó acciones violentas contra el vehículo en el que él se encontraba.

Una familia hispana en Estados Unidos está viviendo momentos difíciles y llenos de preocupación.

Hispana relata que ICE rompió la ventana del automóvil de su abogado y arrestó a su esposo

La inmigrante, que decidió mantener su identidad en anonimato durante la entrevista, contó lo sucedido cuando las autoridades arrestaron a su pareja en Swedesboro, Nueva Jersey. Según informó Telemundo 62 Philadelphia, durante el operativo migratorio, "ICE rompió la ventana del vehículo de su abogado y detuvo a su esposo", describiendo un hecho que ella percibió como violento.

Según el relato, su esposo fue sorprendido por los agentes mientras se encontraba dentro de un automóvil, lo que llevó a que ICE rompiera una de las ventanas para acceder al interior y efectuar la detención. Este tipo de intervención ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias por las tácticas utilizadas por las autoridades migratorias al realizar arrestos fuera de los centros de detención.

Impacto comunitario de las acciones de ICE

El testimonio de la mujer refleja el miedo y la incertidumbre que enfrentan muchas familias de inmigrantes en EE. UU., especialmente en áreas con alta presencia de comunidades hispanas. Redes de apoyo y organizaciones pro derechos civiles han señalado que incidentes como este aumentan la desconfianza entre los inmigrantes y dificultan la cooperación con las autoridades, incluso cuando existen motivos legales para una detención.

La cobertura de Telemundo 62 Philadelphia sobre este caso ha sido ampliamente compartida en redes sociales, impulsando debates sobre las prácticas de ICE en arrestos realizados fuera de órdenes judiciales o sin notificación pública previa, así como sobre el impacto emocional en los familiares que presencian estos hechos.