ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: en Georgia tomarían MUESTRAS DE ADN a extranjeros detenidos por faltas menores

Una nueva iniciativa legislativa en Georgia ha generado alarma entre organizaciones de derechos de inmigrantes y expertos en derecho. De aprobarse, la normativa exigiría que los extranjeros detenidos por infracciones menores proporcionen muestras de ADN, ampliando significativamente el alcance de la recolección genética en el estado.

La recopilación de ADN de inmigrantes ha aumentado en los últimos años.

Georgia contempla tomar muestras de ADN a inmigrantes detenidos por infracciones menores

La normativa, que aún espera su votación final, permitiría al estado obtener material genético de personas acusadas de delitos menores, siempre que las autoridades federales de inmigración soliciten que permanezcan bajo custodia. Esta medida podría aplicarse incluso a inmigrantes que finalmente no sean deportados.

Según informa la Associated Press, esta legislación convertiría a Georgia en el tercer estado de Estados Unidos en permitir la recolección de ADN específicamente de inmigrantes que se presume están en el país sin autorización legal, una práctica que no se realiza de manera rutinaria con otros arrestados.

A nivel estatal, ya existen leyes similares: en Florida se aprobó una normativa comparable en 2023, y en Oklahoma está vigente desde 2009, aunque su aplicación depende de la disponibilidad de fondos. Según la Associated Press, estas disposiciones permiten la toma de muestras de ADN "siempre que exista una solicitud federal de custodia", incluso cuando no se hayan presentado cargos graves.

Expansión del uso del ADN en procesos de inmigración

En Georgia, esta propuesta surge mientras el gobierno de Donald Trump buscaba ampliar el uso de ADN y otras formas de biometría. La idea consiste en aplicar estas herramientas en el cumplimiento de las leyes migratorias. Según Associated Press, este esfuerzo forma parte de un plan más amplio para deportar a millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular.

Aunque muchos estados del país ya recolectan ADN de personas arrestadas por delitos graves, como señala un análisis de Associated Press, solo unos pocos lo hacen por faltas menores, y ninguno lo aplica de manera universal a todos los arrestados. Sin embargo, en Florida y Oklahoma, cualquier arresto puede dar lugar a la toma de material genético si existe una orden de retención de inmigración.

La medida de Georgia exigiría la extracción de ADN de inmigrantes bajo cargos menores o mayores si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicita retener a la persona y esta no es recogida en un plazo de 48 horas.

El senador estatal Tim Bearden, republicano y principal promotor del proyecto, defendió la iniciativa como una herramienta para mejorar la resolución de crímenes. "La tecnología está cambiando rápidamente, y el ADN es una de esas herramientas que nos ayuda enormemente a garantizar justicia para las víctimas en este estado y en todo el país", afirmó Bearden durante una audiencia en marzo, según cita textualmente Associated Press.