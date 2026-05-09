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Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de mayo de 2026: consulta el número ganador del premio mayor de $16.000 millones

La Lotería de Boyacá celebrará un nuevo sorteo este sábado 9 de mayo en Colombia. Revisa en Líbero los resultados, números ganadores y premios. ¡Suerte!

María Zapata
Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de mayo, en Colombia.
Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de mayo, en Colombia. | Composición: Angie de la Cruz / Líbero
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La Lotería de Boyacá realizó un nuevo sorteo HOY, sábado 9 de mayo de 2026, en Colombia, despertando la expectativa de miles de jugadores que esperan conocer el número ganador del premio mayor de $16.000 millones. Como cada semana, este tradicional juego de azar reunió a participantes de distintas regiones del país que sueñan con cambiar su vida con uno de los premios millonarios disponibles.

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, disponibles aquí.

PUEDES VER: Sinuano Día de HOY, sábado 9 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y resultados del último sorteo en Colombia

Lotería de Boyacá hoy en vivo

La Lotería de Boyacá ofrece distintas opciones para cobrar tu premio.

¿Dónde consultar el número ganador de la Lotería de Boyacá?

Quienes deseen verificar los resultados de la Lotería de Boyacá HOY pueden seguir la transmisión en vivo por Canal 13 o ingresar a plataformas digitales y canales de YouTube especializados en resultados de loterías y chances en Colombia. Además, los resultados oficiales también se difunden a través de los medios autorizados de la lotería, donde se actualizan los números ganadores y las diferentes categorías de premios.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá 2026: cuánto entrega

Para el sorteo del sábado 9 de mayo del 2026, la Lotería de Boyacá ofrece un premio mayor de $16.000 millones, además de varias categorías adicionales que reparten millonarios incentivos entre los participantes. El plan de premios incluye montos especiales que buscan beneficiar a más ganadores en Colombia.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá en Colombia

La estructura de premios de la Lotería de Boyacá contempla diferentes categorías de premios para los apostadores:

  • Premio Fortuna: $1.000 millones.
  • Premio Alegría: $400 millones.
  • Premio Ilusión: $300 millones.
  • Premio Esperanza: $100 millones.
  • Premios Berraquera: cuatro premios de $50 millones.
  • Premios Optimismo: 15 premios de $20 millones.
  • Premios Valentía: 38 premios de $10 millones.

Cada semana, este tradicional sorteo colombiano ofrece múltiples oportunidades para que los jugadores ganen importantes sumas de dinero y participen por uno de los premios más esperados del país.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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