Sinuano Día de HOY, sábado 9 de mayo de 2026, EN VIVO: a qué hora juega y resultados del último sorteo en Colombia

El Sinuano Día y Noche sigue siendo uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de apostadores participan diariamente con la esperanza de acertar los números ganadores. Este tradicional sorteo, regulado por Coljuegos, mantiene la confianza de los jugadores gracias a su transparencia y a la regularidad de sus resultados, que se publican todos los días en sus dos jornadas: diurna y nocturna.

Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, en vivo resultados 09:49 Bienvenidos HOY, sábado 9 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 9 de mayo?

Para el sábado 9 de mayo de 2026, el sorteo del Sinuano Día todavía no se ha efectuado, por lo que los jugadores esperan la transmisión habitual de la tarde. Este chance, parte de la tradición en Colombia, concentra especial interés en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde figura entre los juegos más populares.

Resultados de los sorteos del Sinuano Día y Sinuano Noche del viernes 8 de mayo de 2026

El sorteo del Sinuano Día del viernes 8 de mayo de 2026 entregó el número 7 - 3 - 0 - 5, mientras que la quinta cifra fue el 7, consolidando así una nueva jornada de resultados seguida de cerca por miles de apostadores.

Sinuano Día y Noche: ¿a qué hora juega hoy en Colombia?

El Sinuano Día y Noche cuenta con horarios fijos durante toda la semana, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación:

Sinuano Día : se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

: se juega todos los días a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). Sinuano Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p. m., y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

Estos horarios han permitido que el sorteo mantenga una audiencia constante y se consolide como uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Modalidades del Sinuano en Colombia: ¿cómo se juega y qué opciones hay?

El Sinuano ofrece varias modalidades de apuesta que se adaptan al presupuesto y a la estrategia de cada jugador, aumentando así las posibilidades de participación.