El Día del Servidor Público en Perú se conmemora este viernes 29 de mayo. La celebración fue establecida para recordar la promulgación del Decreto Ley 11377, aprobado en 1950, que instituyó el primer Estatuto y Escalafón del Servicio Civil en el país. Esta normativa marcó un hito en la organización y regulación del servicio público, al promover la profesionalización y el desarrollo de los servidores en el ámbito estatal. En esta fecha, puedes compartir bonitas frases con quienes se dedican a esta labor.

Día del Servidor Público: las mejores frases para enviar por WhatsApp este 29 de mayo

El Día del Servidor Público en Perú se estableció en 1978, tras la adopción de varios convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Este evento, que resalta la importancia del trabajo en el sector público, tiene carácter internacional, aunque su celebración varía entre países.

Día del Servidor Público: las mejores frases para enviar por WhatsApp HOY, 29 de mayo.

En el contexto peruano, esta fecha se convierte en una oportunidad para reconocer la labor de quienes se dedican al servicio de la ciudadanía. Aquí, las mejores frases:

La verdadera vocación se demuestra sirviendo a los demás con pasión y honestidad. ¡Feliz Día del Servidor Público!

Detrás de cada servicio exitoso para nuestra comunidad, hay un trabajador público comprometido, que labora incansablemente. ¡Gracias por tu labor!

Tu dedicación y esfuerzo diario construyen el camino hacia un país con mejores oportunidades para todos.

Por tu compromiso y profesionalismo al servicio de la ciudadanía. ¡Feliz Día del Servidor Público!

¡Gracias por hacer del servicio público una vocación y no solo un trabajo! ¡Felicidades!

Tu labor diaria es el motor que impulsa el bienestar de nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Servidor Público!

En este día, reconocemos a los trabajadores del Estado que garantizan los derechos de los ciudadanos con ética, integridad y vocación. ¡Feliz Día del Servidor Público!

El servicio público es la oportunidad de transformar vidas. Agradecemos a cada funcionario por su entrega y calidad humana. ¡Feliz día!

¿Es considerado feriado?

Vale resaltar que la jornada laboral se desarrolla con normalidad en la mayoría de las instituciones, ya que no se trata de un feriado nacional. Sin embargo, existen días no laborables compensables que pueden aplicarse según los acuerdos internos o convenios colectivos de cada sector.

Por ejemplo, en el ámbito educativo, algunos empleados estatales tienen la posibilidad de disfrutar de un día libre compensable, lo que les permite ajustar su tiempo de trabajo de acuerdo con las disposiciones establecidas.