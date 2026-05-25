Mañana es feriado en Perú: este 26 de mayo es día no laborable en diversas regiones, ¿cuáles son?

Miles de trabajadores en el Perú podrán disfrutar de un día no laborable este martes 26 de mayo, aunque la medida no aplicará a nivel nacional. De acuerdo con las disposiciones regionales vigentes, algunas ciudades del país suspenderán sus actividades laborales por importantes celebraciones históricas y aniversarios locales. ¿Cuáles son?

Feriado regional este 26 de mayo en Perú

Uno de los casos corresponde a la provincia de Ilo, en la región Moquegua, donde se declaró día no laborable compensable por el aniversario de su creación política. La medida alcanza principalmente a los trabajadores del sector público, quienes deberán recuperar posteriormente las horas dejadas de laborar.

El 26 de mayo es feriado regional en Tacna y día no laborable en Ilo.

Asimismo, en la región Tacna también se confirmó un feriado regional este 26 de mayo en homenaje a los héroes de la Batalla del Alto de la Alianza, una de las fechas históricas más representativas de esa jurisdicción. A diferencia del caso de Ilo, este descanso tiene carácter remunerado y no recuperable.

Las autoridades recordaron que estas disposiciones se aplican principalmente a entidades públicas, aunque algunas empresas privadas podrían acogerse al descanso previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

El Gobierno también informó que actualmente existen varios feriados y días no laborables regionales distribuidos en distintas zonas del país, reportados oficialmente por los gobiernos regionales a través de plataformas estatales.

Feriados que restan este 2026

Aún quedan varios feriados nacionales en el Perú durante este 2026, fechas que permitirán a miles de trabajadores y estudiantes disfrutar de días de descanso a nivel nacional. De acuerdo con el calendario oficial del Estado peruano, estos son los feriados que restan en el año: