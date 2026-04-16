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Feriado en mayo 2026: revisa el calendario y conoce qué días podrás descansar, según El Peruano
El mes de mayo sí tiene feriado a nivel nacional, por lo que AQUÍ puedes conocer qué día cae para que te organices con anticipación y aproveches el descanso.
Los feriados registrados en el calendario 2026 permiten a la ciudadanía disfrutar de días libres en medio de la caótica jornada laboral y diaria. Por ello y a dos semanas de comenzar el mes de mayo, es importante conocer cuándo descansarás de acuerdo a la ley peruana. ¡Toma nota!
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¿Cuándo es feriado en mayo 2026?
El viernes 1 de mayo es feriado nacional en el Perú debido a la conmemoración del Día del Trabajo. En esta fecha se reconoce la labor de los trabajadores y sus derechos, por lo que es un día no laborable tanto en el sector público como en el privado, asimismo, esta medida aplica a nivel nacional.
El 1 de mayo es feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Día del Trabajo.
Cabe destacar que como el 1 de mayo cae día viernes, este feriado se suma al descanso habitual de trabajadores públicos y, en algunos, casos, empleados del ámbito privado; correspondiente al sábado 2 y domingo 3 de mayo, generando un fin de semana largo durante la primera semana del quinto mes del año.
Por otro lado, se precisa que si un trabajador presta servicios durante este feriado sin descanso sustitutorio, la ley establece que debe recibir un pago adicional. Además, muchas instituciones y comercios reducen su horario o permanecen cerrados, con la finalidad de que se disfrute de la fecha.
Frases para dedicar por el Día del Trabajo
Debido a la celebración del Día del Trabajo, surge la oportunidad perfecta para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de millones de personas que día a día contribuyen al desarrollo de la sociedad. En esta fecha especial, compartir unas palabras puede ser una forma sencilla pero significativa de agradecer y valorar la labor de trabajadores de todos los sectores.
- Feliz Día del Trabajo, hoy celebramos tu esfuerzo y dedicación diaria.
- Tu trabajo construye sueños y hace posible un mejor futuro.
- Detrás de cada logro hay horas de esfuerzo que merecen reconocimiento.
- Hoy es un buen día para valorar todo lo que haces con tanto compromiso.
- El trabajo dignifica y tu esfuerzo inspira. ¡Feliz 1 de mayo!
- Gracias por dar lo mejor de ti en cada jornada.
- Tu dedicación es el motor que mueve grandes cambios.
- Feliz Día del Trabajo a quienes nunca se rinden.
- El éxito comienza con trabajo duro, como el que tú realizas cada día.
- Hoy celebramos la constancia, el esfuerzo y la pasión por salir adelante.
- Tu trabajo no solo construye, también inspira a otros.
- Que nunca falten las ganas de seguir creciendo con tu esfuerzo.
- Cada tarea que realizas tiene un valor enorme. ¡Feliz Día del Trabajo!
- Tu compromiso marca la diferencia. Hoy es tu día.
- El trabajo bien hecho siempre deja huella.
- Hoy celebramos tu entrega y dedicación. ¡Gracias por tanto!
- Que este Día del Trabajo te recuerde lo valioso que eres.
- El esfuerzo de hoy es el éxito de mañana.
- Tu trabajo es ejemplo de perseverancia y responsabilidad.
- Feliz Día del Trabajo, que nunca falte el orgullo por lo que haces.
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