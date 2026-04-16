Feriado en mayo 2026: revisa el calendario y conoce qué días podrás descansar, según El Peruano

Los feriados registrados en el calendario 2026 permiten a la ciudadanía disfrutar de días libres en medio de la caótica jornada laboral y diaria. Por ello y a dos semanas de comenzar el mes de mayo, es importante conocer cuándo descansarás de acuerdo a la ley peruana. ¡Toma nota!

¿Cuándo es feriado en mayo 2026?

El viernes 1 de mayo es feriado nacional en el Perú debido a la conmemoración del Día del Trabajo. En esta fecha se reconoce la labor de los trabajadores y sus derechos, por lo que es un día no laborable tanto en el sector público como en el privado, asimismo, esta medida aplica a nivel nacional.

El 1 de mayo es feriado nacional en el Perú por la conmemoración del Día del Trabajo.

Cabe destacar que como el 1 de mayo cae día viernes, este feriado se suma al descanso habitual de trabajadores públicos y, en algunos, casos, empleados del ámbito privado; correspondiente al sábado 2 y domingo 3 de mayo, generando un fin de semana largo durante la primera semana del quinto mes del año.

Por otro lado, se precisa que si un trabajador presta servicios durante este feriado sin descanso sustitutorio, la ley establece que debe recibir un pago adicional. Además, muchas instituciones y comercios reducen su horario o permanecen cerrados, con la finalidad de que se disfrute de la fecha.

Frases para dedicar por el Día del Trabajo

Debido a la celebración del Día del Trabajo, surge la oportunidad perfecta para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de millones de personas que día a día contribuyen al desarrollo de la sociedad. En esta fecha especial, compartir unas palabras puede ser una forma sencilla pero significativa de agradecer y valorar la labor de trabajadores de todos los sectores.