¿Gobierno decretó que el sábado 4 de abril es feriado? Esto menciona El Peruano sobre la fecha

Los ciudadanos del Perú podrán disfrutar de un feriado largo en pocos días, y esto se debe a la celebración de la Semana Santa, que establece que el Jueves Santo y Viernes Santo sean fechas no laborables, tanto en el sector público como privado. Pero, ¿qué sucede respecto al sábado 4 de abril? Ahora te brindamos más detalles.

El siguiente jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados a nivel nacional en Perú, de acuerdo al diario oficial El Peruano. En tanto, el Gobierno no ha decretado feriado el sábado 4 de abril de 2026. Sin embargo, al sumarse estas fechas con el fin de semana, se forma un periodo largo que muchas personas aprovechan para descansar, viajar o participar en diversas actividades.

Del jueves 2 al domingo 5 de abril será feriado largo en Perú.

¿Qué días serán feriados en Semana Santa de 2026?

Los feriados por Semana Santa 2026 corresponden a dos fechas específicas del calendario oficial. Se trata del jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), ambos considerados días de descanso obligatorio a nivel nacional para trabajadores del sector público y privado.

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Sábado Santo : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado de Semana Santa?

Si trabajas durante el feriado de Semana Santa (Jueves Santo o Viernes Santo), tienes derecho a una compensación especial según la ley. En caso labores ese día y no recibas descanso sustitutorio, el empleador debe pagarte un pago triple, que incluye remuneración habitual por el feriado, un pago adicional por el día trabajado y un recargo extra.

Feriados que restan en este 2026