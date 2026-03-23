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¿Gobierno decretó que el sábado 4 de abril es feriado? Esto menciona El Peruano sobre la fecha

Conoce si el Gobierno peruano estableció que este sábado 4 de abril sea feriado a nivel nacional debido a la celebración de Semana Santa 2026.

Angie De La Cruz
Conoce si el sábado 4 de abril es feriado a nivel nacional debido a la celebración de Semana Santa 2026.
Conoce si el sábado 4 de abril es feriado a nivel nacional debido a la celebración de Semana Santa 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Los ciudadanos del Perú podrán disfrutar de un feriado largo en pocos días, y esto se debe a la celebración de la Semana Santa, que establece que el Jueves Santo y Viernes Santo sean fechas no laborables, tanto en el sector público como privado. Pero, ¿qué sucede respecto al sábado 4 de abril? Ahora te brindamos más detalles.

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El siguiente jueves 2 y viernes 3 de abril son feriados a nivel nacional en Perú, de acuerdo al diario oficial El Peruano. En tanto, el Gobierno no ha decretado feriado el sábado 4 de abril de 2026. Sin embargo, al sumarse estas fechas con el fin de semana, se forma un periodo largo que muchas personas aprovechan para descansar, viajar o participar en diversas actividades.

feriado

Del jueves 2 al domingo 5 de abril será feriado largo en Perú.

¿Qué días serán feriados en Semana Santa de 2026?

Los feriados por Semana Santa 2026 corresponden a dos fechas específicas del calendario oficial. Se trata del jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), ambos considerados días de descanso obligatorio a nivel nacional para trabajadores del sector público y privado.

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado Santo: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

¿Cuánto me deben pagar si trabajo en feriado de Semana Santa?

Si trabajas durante el feriado de Semana Santa (Jueves Santo o Viernes Santo), tienes derecho a una compensación especial según la ley. En caso labores ese día y no recibas descanso sustitutorio, el empleador debe pagarte un pago triple, que incluye remuneración habitual por el feriado, un pago adicional por el día trabajado y un recargo extra.

Feriados que restan en este 2026

  • Jueves 2 de abril: Semana Santa
  • Viernes 3 de abril: Semana Santa
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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