¿Cuándo es el Domingo de Ramos 2026 y qué actividades se realizan en el inicio de la Semana Santa?

En pocos días comenzará la celebración de Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes del calendario cristiano y que cada año convoca a miles de fieles en el Perú y el mundo. Con la prontitud de esta conmemoración, surgen dudas respecto a la fecha en la que cae el Domingo de Ramos.

¿Cuándo es el Domingo de Ramos 2026?

El Domingo de Ramos en 2026 se celebrará el 29 de marzo, dando inicio a la Semana Santa, y se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue recibido por una multitud que lo aclamaba agitando ramas de palma y extendiendo mantos en su camino.

El Domingo de Ramos 2026 se celebrará el 29 de marzo y marcará el inicio de la Semana Santa.

Entre las principales tradiciones destacan la bendición de ramos, que los fieles llevan a la iglesia, así como las procesiones y actos litúrgicos. Estos ramos, luego, suelen guardarse en los hogares como símbolo de fe y protección. Te brindamos más detalles sobre las actividades que se pueden realizar este domingo 29 de marzo:

Bendición de ramos: Las personas llevan palmas, olivos u otras ramas a la iglesia para que sean bendecidas, recordando la entrada de Jesús a Jerusalén.

Las personas llevan palmas, olivos u otras ramas a la iglesia para que sean bendecidas, recordando la entrada de Jesús a Jerusalén. Procesiones religiosas: Se organizan recorridos por las calles con imágenes religiosas, acompañados de cánticos y oraciones.

Se organizan recorridos por las calles con imágenes religiosas, acompañados de cánticos y oraciones. Misa especial: Se celebra una eucaristía donde también se lee la Pasión de Cristo.

Se celebra una eucaristía donde también se lee la Pasión de Cristo. Actos de reflexión: Muchos creyentes aprovechan estos días para la oración, el recogimiento y la meditación.

Muchos creyentes aprovechan estos días para la oración, el recogimiento y la meditación. Tradiciones en casa: Los ramos bendecidos suelen colocarse en puertas o altares.

Frases para compartir en Domingo de Ramos

Revisa los mejores mensajes para dedicar este Domingo de Ramos, fecha que tiene un profundo significado simbólico, ya que representa el reconocimiento de Jesús como rey y salvador, pero también anticipa los acontecimientos de su pasión y muerte.

Que la fe renazca en tu corazón en este Domingo de Ramos.

Bendito el que viene en nombre del Señor.

Que la paz y la esperanza llenen tu vida hoy y siempre.

Hoy iniciamos un camino de reflexión y amor.

Que este Domingo de Ramos fortalezca tu espíritu.

Recibe a Jesús con fe, amor y humildad.

Que nunca falte la esperanza en tu corazón.

Domingo de Ramos: tiempo de fe, renovación y bendición.

Que la luz de Cristo ilumine tu camino.

Un nuevo comienzo lleno de fe y esperanza.

Que este día te acerque más a Dios.

La fe mueve corazones en este día especial.

Que los ramos bendecidos llenen tu hogar de paz.

Hoy celebramos el amor y la entrega.

Que la bendición llegue a ti y a tu familia.

Domingo de Ramos: abre tu corazón a la fe.

Que cada paso esté guiado por la esperanza.

Vive este día con recogimiento y gratitud.

Que la fe florezca como los ramos en tus manos.

Inicia la Semana Santa con amor y reflexión.

¿Cuándo cae Jueves y Viernes Santo 2026?

En Semana Santa 2026, el Jueves Santo se celebrará el 2 de abril, mientras que el Viernes Santo caerá el 3 de abril. Estas fechas forman parte de los días centrales de esta conmemoración religiosa: el Jueves Santo recuerda la Última Cena de Jesús con sus discípulos y el Viernes Santo está dedicado a rememorar su crucifixión y muerte en la cruz.