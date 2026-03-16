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Municipalidad de Lima anuncia buena noticia para Semana Santa: vecinos podrán participar de diversas actividades
¿Sin planes para Semana Santa 2026? La Municipalidad de Lima informó qué actividades gratuitas se realizarán durante la conmemoración cristiana. Revísalas AQUÍ.
La Semana Santa es una importante fecha para miles de creyentes, ya que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En las fechas que engloba esta conmemoración cristiana se pueden realizar diversas actividades que fortalezcan la fe en compañía de familiares o amigos. En este marco, la Municipalidad de Lima compartió el programa de actividades en el Centro Histórico.
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Desde el Convento de Santo Domingo y en compañía de autoridades, se presentó el cronograma de actividades gratuitas que la ciudadanía podrá realizar durante Semana Santa 2026. La celebración se desarrollará del 18 de marzo al 5 de abril y se espera recibir 100.000 visitantes.
Programación para Semana Santa 2026 en el Centro Histórico.
Programa de actividades de la Semana Santa 2026
Hasta el 19 de abril
- Exposición: La Semana Santa en la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Lima en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino.
Sábado 14 de marzo
- Conferencia: Presentación de la Semana Santa Soleana 2026 Peruanidad, Hispanidad e Identidad Católica. Lugar: Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, 4.00 p. m.
Domingo 15 de marzo
- Misa: IV Domingo de Cuaresma en la Catedral de Lima a las 11.00 a. m.
Sábado 21 de marzo
- Procesión: Señor Crucificado del Rímac
- Primera Misión Religiosa (Inicio del recorrido: Santuario de Nuestra Señora de Copacabana - jr. Chiclayo 438, 8.00 a. m.
Domingo 22 de marzo
- Misa: IV Domingo de Cuaresma a las 11.00 a. m. en la Catedral de Lima.
- Procesión Señor Crucificado del Rímac
- Segunda Misión Religiosa. Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco el Grande -Cruce de los jirones Lampa y Áncash, 8.00 a. m.
Lunes 23 de marzo
- Música: Segundo Festival Limeño de Música Sacra en la Parroquia El Sagrario, jr. Carabaya cuadra 2, 7.30 p. m.
Martes 24 de marzo
- Música: Segundo Festival Limeño de Música Sacra en la Basílica de Santo Domingo, jr. Camaná 170, 8.00 p. m.
Jueves 26 de marzo
- Música: Concierto de Gala de Semana Santa.
- Coro “Música para Crecer” - Sede Teatro Segura. Invitada especial: Mezzosoprano Bettina Victorero. Lugar: Santuario de Nuestra Señora de la Soledad (Esquina de jr. Lampa y jr. Áncash), 7.00 p. m.
Viernes de 27 de marzo
- Exposición: “CUSTODIOS DEL FERVOR: Arte y cofradías en Lima” en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro.
- Procesión: “Jesús Nazaren y Nuestra Señora de la Piedad. Inicio del recorrido: Basílica de la Merced - jr.de la Unión 621, 5.00 p. m.
Sábado de Pasión 28 de marzo
- Procesión: Señor del Santuario y Nuestra Señora de las Angustias.
- Inicio del recorrido: Monasterio de Santa Catalina - jr. Andahuaylas 1183.
Domingo de Ramos 29 de marzo
- Feria de Pan Dulce en el Centro Histórico
- Representación teatral: Entrada de Jesús a Jerusalén. Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.
- Música: CONCIERTO - María: Del Sí al Calvario en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, 6.00 p. m.
Lunes Santo 30 de marzo
- Procesión Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Inicio del recorrido: Basílica Catedral de Lima.
Martes Santo 31 de marzo
- Procesión: Pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que lleva las imágenes de la Espina de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, el Jesús del Prendimiento, el Señor de la Columna, el Señor de la Justicia, el Señor de la Caída, el Señor Cautivo y Despojado, el Jesús de la Preciosa Sangre, la Virgen del Rosario de los Dolores (de las Penas) y los acompañan la Venturosa María Magdalena y San Juan Evangelista.
- Inicio del recorrido: Convento de Santo Domingo - jr. Camaná 170.
Miércoles Santo 1 de abril
- Procesión Virgen Dolorosa.
- Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco-cruce de los jirones Áncash y Lampa.
Jueves Santo 2 de abril
- Representación teatral Jueves Santo: Bautismo de Jesús. Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.
Viernes Santo 3 de abril
- Representación teatral Vía Crucis de Nuestro Señor Jesús. Inicio del recorrido: Municipalidad del Rímac.
- Procesión: Cristo del Descendimiento (Santo Entierro) y Nuestra Señora de la Soledad. Inicio del recorrido: Iglesia de la Soledad - Cruce de los jirones Áncash y Lampa.
Domingo de Resurrección 5 de abril
- Procesión: Jesús Resucitado y de Nuestra Señora de la Alegría.
- Inicio del recorrido de Nuestra Señora de la Alegría: Santuario Mariano Arquidiocesano - Convento de la Virgen del Carmen. Recorrido de Jesús Resucitado: Sale de la Catedral y Recibe a Nuestra Señora de la Alegría e ingresan ambas imágenes a la Basílica Catedral de Lima.
- Recorrido de retorno: Salen de la Basílica Catedral de Lima ambas imágenes recorriendo el perímetro de la Plaza Mayor. El Cristo Resucitado se despide de la Virgen e ingresa a la Catedral, la Virgen continúa el recorrido hacia su templo.
- Concurso de Alfombras Florales y Palmas en la Plaza Mayor de Lima.
- Concierto Sinfónico Coral Domingo de Resurrección. Coro "Música para Crecer" Invitado especial: Tenor Jonathan Martínez.
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