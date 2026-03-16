Municipalidad de Lima anuncia buena noticia para Semana Santa: vecinos podrán participar de diversas actividades

La Semana Santa es una importante fecha para miles de creyentes, ya que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En las fechas que engloba esta conmemoración cristiana se pueden realizar diversas actividades que fortalezcan la fe en compañía de familiares o amigos. En este marco, la Municipalidad de Lima compartió el programa de actividades en el Centro Histórico.

Desde el Convento de Santo Domingo y en compañía de autoridades, se presentó el cronograma de actividades gratuitas que la ciudadanía podrá realizar durante Semana Santa 2026. La celebración se desarrollará del 18 de marzo al 5 de abril y se espera recibir 100.000 visitantes.

Programación para Semana Santa 2026 en el Centro Histórico.

Programa de actividades de la Semana Santa 2026

Hasta el 19 de abril

Exposición: La Semana Santa en la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Lima en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino.

Sábado 14 de marzo

Conferencia: Presentación de la Semana Santa Soleana 2026 Peruanidad, Hispanidad e Identidad Católica. Lugar: Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, 4.00 p. m.

Domingo 15 de marzo

Misa: IV Domingo de Cuaresma en la Catedral de Lima a las 11.00 a. m.

Sábado 21 de marzo

Procesión: Señor Crucificado del Rímac

Primera Misión Religiosa (Inicio del recorrido: Santuario de Nuestra Señora de Copacabana - jr. Chiclayo 438, 8.00 a. m.

Domingo 22 de marzo

Misa: IV Domingo de Cuaresma a las 11.00 a. m. en la Catedral de Lima.

Procesión Señor Crucificado del Rímac

Segunda Misión Religiosa. Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco el Grande -Cruce de los jirones Lampa y Áncash, 8.00 a. m.

Lunes 23 de marzo

Música: Segundo Festival Limeño de Música Sacra en la Parroquia El Sagrario, jr. Carabaya cuadra 2, 7.30 p. m.

Martes 24 de marzo

Música: Segundo Festival Limeño de Música Sacra en la Basílica de Santo Domingo, jr. Camaná 170, 8.00 p. m.

Jueves 26 de marzo

Música: Concierto de Gala de Semana Santa.

Coro “Música para Crecer” - Sede Teatro Segura. Invitada especial: Mezzosoprano Bettina Victorero. Lugar: Santuario de Nuestra Señora de la Soledad (Esquina de jr. Lampa y jr. Áncash), 7.00 p. m.

Viernes de 27 de marzo

Exposición: “CUSTODIOS DEL FERVOR: Arte y cofradías en Lima” en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro.

Procesión: “Jesús Nazaren y Nuestra Señora de la Piedad. Inicio del recorrido: Basílica de la Merced - jr.de la Unión 621, 5.00 p. m.

Sábado de Pasión 28 de marzo

Procesión: Señor del Santuario y Nuestra Señora de las Angustias.

Inicio del recorrido: Monasterio de Santa Catalina - jr. Andahuaylas 1183.

Domingo de Ramos 29 de marzo

Feria de Pan Dulce en el Centro Histórico

Representación teatral: Entrada de Jesús a Jerusalén. Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.

Música: CONCIERTO - María: Del Sí al Calvario en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino, 6.00 p. m.

Lunes Santo 30 de marzo

Procesión Jesús Nazareno Cautivo, Señor del Huerto, y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Inicio del recorrido: Basílica Catedral de Lima.

Martes Santo 31 de marzo

Procesión: Pasos de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que lleva las imágenes de la Espina de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, el Jesús del Prendimiento, el Señor de la Columna, el Señor de la Justicia, el Señor de la Caída, el Señor Cautivo y Despojado, el Jesús de la Preciosa Sangre, la Virgen del Rosario de los Dolores (de las Penas) y los acompañan la Venturosa María Magdalena y San Juan Evangelista.

Inicio del recorrido: Convento de Santo Domingo - jr. Camaná 170.

Miércoles Santo 1 de abril

Procesión Virgen Dolorosa.

Inicio del recorrido: Basílica de San Francisco-cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Jueves Santo 2 de abril

Representación teatral Jueves Santo: Bautismo de Jesús. Inicio del recorrido: Plaza de Armas del Rímac.

Viernes Santo 3 de abril

Representación teatral Vía Crucis de Nuestro Señor Jesús. Inicio del recorrido: Municipalidad del Rímac.

Procesión: Cristo del Descendimiento (Santo Entierro) y Nuestra Señora de la Soledad. Inicio del recorrido: Iglesia de la Soledad - Cruce de los jirones Áncash y Lampa.

Domingo de Resurrección 5 de abril