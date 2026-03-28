Municipalidad de Puente Piedra realiza megaoperativo y recupera importante espacio público de la Panamericana Norte

En Puente Piedra, se instalaron diversos locales de lavado de autos a la paralela de la Panamericana Norte, con la finalidad de que los conductores puedan adquirir los servicios al paso. Sin embargo, este tipo de negocio había invadido el espacio público, por lo que la municipalidad tomó decisivas acciones.

Por varias décadas, dicha zona ubicada en la Agrupación de Familias Cerro la Soledad de Puente Piedra estaba ocupada por vehículos, lo que impedía que el área pública fuera usada para otros beneficios. Por ello, la Gerencia de Ordenamiento Urbano realizó el operativo.

De acuerdo a las normas, este espacio es de acceso público y ante la ubicación de los locales de lavado de auto, la Municipalidad de Puente Piedra decidió demoler el material instalado en la zona, para ello se usó maquinaria pesada y personal de trabajo.

Se estima que la zona ocupada tenía una extensión de 1.000 m² y que actualmente luce libre para el tránsito de los residentes. Por su parte, los locales de lavado de auto deberán reubicarse en otros establecimientos para continuar ejerciendo dichos servicios para vehículos.

Esta acción de la Municipalidad de Puente Piedra fue aplaudida por los vecinos del distrito, quienes además solicitan que la medida se replique en otros lugares, como el mercado Huamantanga. Los usuarios no dudaron en comentar mediante las redes sociales.

“El mercado Huamantanga también está invadiendo espacio público”, “Cuándo van a derrumbar Huamantanga, igualito está ocupando espacio aunque lo nieguen”, “El alcalde Rennán debe de actuar igual con el mercado Huamantanga”, “¿El cementerio para cuándo?”, señalaron.