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Se recupera importante espacio público invadido por comercio informal: zona luce ordenada y segura

Personal de la municipalidad recuperó esta importante avenida de Lima y luce mejorada. Ahora los vecinos pueden transitar libremente sin presencia de ambulantes.

Angie De La Cruz
Personal de la municipalidad recuperó esta importante avenida de Lima y luce mejorada.
Personal de la municipalidad recuperó esta importante avenida de Lima y luce mejorada. | Imagen: Municipalidad de Lima
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Miles de ciudadanos ejercen el comercio ambulatorio; sin embargo, este tipo de actividad muchas veces genera desorden en el espacio público, lo que dificulta el tránsito peatonal y vehicular. Un claro ejemplo de esta situación era la avenida Aviación, calificada como un verdadero caos debido a la cantidad de vendedores informales.

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Ante esta crítica situación, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de La Victoria unieron fuerzas para ordenar este importante espacio público. Esta noticia ha generado gran alegría entre los vecinos, quienes ahora pueden transitar por la zona de manera segura y ordenada.

avenida Aviación

Municipalidad recupera la avenida Aviación y luce ordenada.

El operativo de orden y mantenimiento en la avenida se ejecutó el último miércoles 25 de marzo. Personal de fiscalización llegó hasta el área comprometida y, junto a equipos tecnológicos, realizaron el informe especializado para poder actuar de manera oportuna.

Con esta acción se busca garantizar el libre tránsito de los ciudadanos y mejorar la seguridad en la zona. Asimismo, personal de la municipalidad se mantiene en la av. Aviación con la finalidad de garantizar que no se instalen nuevamente los ambulantes.

av. Aviación

Se recupera av. Aviación invadida por comercio informal.

Cabe señalar que, adicionalmente al desorden en la avenida, también se registraban actos delincuenciales como robos, debido a la falta de iluminación y presencia de autoridades. Se espera que con estas drásticas medidas, la población pueda transitar de manera segura y permanente.

“Bien hecho, a seguir combatiendo la informalidad”, “Estupendo, todo limpio y ante cualquier emergencia o contingencia podrán movilizarse de inmediato los bomberos y ambulancias para salvar vidas que antes no podían pasar”, “Ojalá que dure”, “Excelente, se deben respetar los espacios públicos”, “El desalojo tiene que ser definitivo. No permitan que se queden por las calles aledañas, porque van a volver”, comentaron los usuarios en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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