Municipalidad de Villa el Salvador confirma ejecución de MEGA PROYECTO que aportará en seguridad vial de los vecinos

¡A celebrar! La Municipalidad de Villa El Salvador sigue buscando el desarrollo de su distrito con la ejecución de diferentes obras que favorezcan a la comunidad desde las zonas más populares hasta las más alejadas, y esta vez, confirmó que hay una muy importante en marcha.

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En las últimas horas, la comuna ha confirmado que se encuentra avanzando con el trabajo de un nuevo proyecto en miras de lograr una optimización notable en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que se trata de la renovación de uno de los sectores más concurridos.

Municipalidad de Villa El Salvador anuncia nueva obra para vecinos

La información enviada a través de la página oficial de Facebook de la entidad, asegura que las autoridades se encuentran atentas al progreso de la actividad, la cual consiste en la construcción de pistas y veredas ubicadas en todo el Grupo 7 del Sector 2.

Se trata de una importante realización que llega como parte del proyecto vial que también beneficiará al Grupo 6, el cual brindará un gran aporte también en la transitabilidad de este punto en específico, ya que facilitará el tránsito seguro de peatones y vehículos.

En las imágenes compartidas se puede evidenciar cómo ha ido evolucionando el terreno que está recibiendo este mejoramiento de más de 21.000 m² de pistas y más de 12.000 m² de veredas.

Municipalidad de Villa El Salvador ejecuta nuevo proyecto para beneficio de familias

En este contexto, el último 23 de marzo, los vecinos y vecinas participaron con entusiasmo del inicio de obra de los Grupos 6 y 7 del Segundo Sector donde se lleva a cabo una importante intervención de infraestructura para favorecer a las diferentes familias.