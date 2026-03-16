0
URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

¿Buscas empleo? Municipalidad de Villa El Salvador lanza convocatoria laboral: postula hasta el 18 de marzo

Los ciudadanos interesados en participar del este proceso de selección, podrán acudir a presentar su documentación hasta este miércoles.

Daniela Alvarado
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia oferta laboral
Municipalidad de Villa El Salvador anuncia oferta laboral | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

¿Estás en busca de un nuevo trabajo? Si es así, no puedes dejar pasar esta gran oportunidad que ofrece ahora la Municipalidad de Villa El Salvador, pues se ha confirmado una convocatoria laboral que solicita personas interesadas en desarrollar actividades dentro del equipo de la comuna.

Conoce si este 2 y 3 de abril es feriado en Perú para el sector público y privado.

PUEDES VER: ¿El 2 y 3 de abril es feriado en Perú? Conoce si corresponde descanso obligatorio para el sector público y privado

La información compartida a través de las redes sociales de la entidad distrital, señala que los vecinos y vecinas de la zona pueden participar del llamado, y acudir presentando su documentación correspondiente, de acuerdo a lo que pide cada uno de los cargos vacantes.

"La Municipalidad de Villa El Salvador a través de la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial te invita a postular a diferentes puestos", indica el mensaje que acompaña el anuncio en la plataforma de Facebook.

Oportunidad laboral en V.E.S

Los cargos disponibles son el de inspector de tránsito y conductor de vehículo. A continuación podrás encontrar los requisitos para cada uno de ellos.

Requisitos para inspector de tránsito

  • CV
  • Constancia de trabajo mínima de 3 meses
  • Certificado de estudios de secundaria completa (INDISPENSABLE)
  • Copia de DNI vigente
  • Ficha RUC
  • Sin antecedentes penales, judiciales y policiales.

Requisitos para conductor de vehículo

  • CV
  • Constancia de trabajo mínima de 3 meses
  • Certificado de estudios de secundaria completa (INDISPENSABLE)
  • Copia de DNI vigente
  • Ficha RUC
  • Licencia A- IIA, A- IIB
  • Sin antecedentes penales, judiciales y policiales
Municipalidad de Villa El Salvador

Convocatoria laboral brinda oportunidades de trabajo como conductor e inspector / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador

¿Hasta cuándo será la convocatoria?

Los datos del comunicado especifican que los individuos que quieran ingresar al grupo de trabajo en alguna de las plazas, podrán acercarse hasta el próximo miércoles 18 de marzo del 2026.

¿Dónde será la convocatoria de trabajo?

La ubicación que se ha fijado para recibir a todos los postulantes en este evento de oferta laboral, es el Depósito Municipal del Sector 3 Grupo 15.

Horario de postulación

Los aspirantes a la vacante tienen unos días más para asistir a la convocatoria, y tienen disponible la atención respectiva en el horario desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes del 15 de marzo

  2. Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I del15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes

  3. Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano