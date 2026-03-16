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¿Buscas empleo? Municipalidad de Villa El Salvador lanza convocatoria laboral: postula hasta el 18 de marzo
Los ciudadanos interesados en participar del este proceso de selección, podrán acudir a presentar su documentación hasta este miércoles.
¿Estás en busca de un nuevo trabajo? Si es así, no puedes dejar pasar esta gran oportunidad que ofrece ahora la Municipalidad de Villa El Salvador, pues se ha confirmado una convocatoria laboral que solicita personas interesadas en desarrollar actividades dentro del equipo de la comuna.
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La información compartida a través de las redes sociales de la entidad distrital, señala que los vecinos y vecinas de la zona pueden participar del llamado, y acudir presentando su documentación correspondiente, de acuerdo a lo que pide cada uno de los cargos vacantes.
"La Municipalidad de Villa El Salvador a través de la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial te invita a postular a diferentes puestos", indica el mensaje que acompaña el anuncio en la plataforma de Facebook.
Oportunidad laboral en V.E.S
Los cargos disponibles son el de inspector de tránsito y conductor de vehículo. A continuación podrás encontrar los requisitos para cada uno de ellos.
Requisitos para inspector de tránsito
- CV
- Constancia de trabajo mínima de 3 meses
- Certificado de estudios de secundaria completa (INDISPENSABLE)
- Copia de DNI vigente
- Ficha RUC
- Sin antecedentes penales, judiciales y policiales.
Requisitos para conductor de vehículo
- CV
- Constancia de trabajo mínima de 3 meses
- Certificado de estudios de secundaria completa (INDISPENSABLE)
- Copia de DNI vigente
- Ficha RUC
- Licencia A- IIA, A- IIB
- Sin antecedentes penales, judiciales y policiales
Convocatoria laboral brinda oportunidades de trabajo como conductor e inspector / FOTO: Municipalidad de Villa El Salvador
¿Hasta cuándo será la convocatoria?
Los datos del comunicado especifican que los individuos que quieran ingresar al grupo de trabajo en alguna de las plazas, podrán acercarse hasta el próximo miércoles 18 de marzo del 2026.
¿Dónde será la convocatoria de trabajo?
La ubicación que se ha fijado para recibir a todos los postulantes en este evento de oferta laboral, es el Depósito Municipal del Sector 3 Grupo 15.
Horario de postulación
Los aspirantes a la vacante tienen unos días más para asistir a la convocatoria, y tienen disponible la atención respectiva en el horario desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
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