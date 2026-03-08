Municipalidad de Chorrillos anuncia convocatoria laboral con vacantes disponibles en distintos rubros

La Municipalidad de Chorrillos ha confirmado que los vecinos y vecinas podrán acceder a nuevas oportunidades laborales a través de una convocatoria que se está organizando con el objetivo de que todos los interesados puedan encontrar las ofertas que se ajusten a su medida.

La comuna ha compartido información clave sobre esta jornada, y señaló en el comunicado que la programación se fijó para el próximo miércoles 11 de marzo desde las primeras horas de la mañana. Además, se informó detalles alrededor de lo que se ofrecerá durante el día.

El anuncio compartido desde la plataforma web de Facebook, indica que diversas empresas estarán proporcionando oportunidades de empleo en distintos rubros, por lo que habrá gran variedad para poder evaluar cada propuesta.

Convocatoria laboral será este 11 de marzo / FOTO: Municipalidad de Chorrillos

De la misma manera, la entidad municipal asegura que esta iniciativa busca acercar más oportunidades de trabajo y contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad chorrillana.

¿Dónde será la convocatoria laboral?

La data de la Municipalidad de Chorrillos ha dado a conocer que la ubicación de la convocatoria será en la Puerta principal del Mercado Santa Rosa durante este miércoles 11 de marzo.

Horario de la convocatoria de trabajo

Los ciudadanos que deseen acudir a la actividad organizada por la comuna distrital, podrán presentarse en el lugar desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 m.