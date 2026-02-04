Municipalidad de Lima inaugurará moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras

La Municipalidad de Lima informó que este jueves 5 de febrero se realizará la ceremonia de inauguración de la Avenida Alipio Ponce. Esta intervención mejorará el desarrollo de los vecinos de San Juan de Miraflores y Chorrillos, quienes en diversas ocasiones se vieron afectados por la calidad de las pistas y veredas.

Los trabajos en la zona no solo consisten en las mejoras de las estructuras viales para los vehiculos, también se recuperaron las áreas verdes, con el objetivo de brindar espacios más seguros, limpios y agradables para vecinos y transeúntes. Cabe señalar que la ceremonia se llevará a cabo frente a la residencial Héroes de San Juan y Miraflores.

Se destaca que la Avenida Alipio Ponce es una vía importante que conecta los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores y se espera que con los recientes mejoramientos de infraestructura se logre una rehabilitación completa de las vías, ya que a diario es usada por cientos de ciudadanos.

Por otro lado, la Municipalidad de Chorrillos anunció que esta intervención no es la única que se desarrollará en el distrito, puesto que en coordinación con la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), Invermet y la Municipalidad de Lima, se iniciaron la renovación de las principales avenidas como: Av. Guardia Civil, Av. Paseo de la República y Av. Las Gaviotas.

En tanto los usuarios en redes sociales no dudaron en comentar al respecto. "San juan de Miraflores es el distrito más beneficiado de las obras", "Pensaba que implementarían ciclovía o almenos veredas continuas para pasar por ahí", "¿Y la avenida Guardia Civil para cuándo?", indicaron.