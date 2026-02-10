Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia importante beneficio GRATUITO para vecinos en febrero 2026

La Municipalidad de San Juan de Miraflores ofrece un importante aporte a la comunidad de vecinos para este mes de febrero. Se trata de un beneficio al que podrán acceder grandes y chicos, con la finalidad de proteger la salud e integridad de todos los ciudadanos en el popular distrito.

Esta vez, las autoridades de la comuna sanjuanina organizaron un evento gratuito de salud en el que podrá presentarse la población de cualquier rango de edad, ya que no existe un límite de años para atenderse, y está programado con fecha del próximo sábado 21 de febrero de 2026.

Las campañas de salud en San Juan de Miraflores suelen realizarse de manera frecuente, esto en colaboración de la Municipalidad y la DIRIS Lima Sur, ofreciendo atención gratuita en diversas especialidades, descartes y mucho más. Esta jornada en especial, tendrá desde medicina general hasta servicio de inmunizaciones.

Bajo este contexto, la entidad decidió comunicar los detalles de la iniciativa con el siguiente mensaje: "La Municipalidad de San Juan de Miraflores invita a nuestros vecinos a participar de una gran Campaña de Salud Gratuita, con múltiples servicios médicos y preventivos pensados para el cuidado integral de toda la familia", señaló.

Horario y lugar de la campaña de salud

Tendrás la opción de acercarte a este evento sin costo alguno desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. y aprovechar todo lo que se ofrecerá. El espacio de encuentro estará ubicado frente al Centro de Salud Villa San Luis, en Pamplona Alta

Vecinos en SJM podrán aprovechar campaña gratis / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

Servicios disponibles en la campaña

Estas son algunas de las asistencias que se colocarán a disposición de la ciudadanía en el sector: