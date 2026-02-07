- Hoy:
Municipalidad de San Juan de Miraflores celebra inicio de nueva obra: vecinos de Pamplona Alta serán beneficiados
Ahora los vecinos del distrito de San Juan de Miraflores, podrán gozar de nuevas estructuras en la zona, gracias a la gestión de las autoridades.
La Municipalidad de San Juan de Miraflores ha anunciado una excelente noticia para todos los vecinos de la zona de Pamplona Alta, quienes ahora se verán beneficiados con la gestión y realización de nuevas estructuras en aporte a la calidad de vida de toda la comunidad.
PUEDES VER: Municipalidad de Chorrillos advierte a bañistas: Playa Agua Dulce será cerrada debido a acumulación de basura
La entidad municipal es una de las muchas que ha venido reafirmando el compromiso con sus ciudadanos a través de las diferentes obras llevadas a cabo en los últimos meses. Estas son el reflejo de que las autoridades buscan brindar mayores comodidades al distrito.
Municipalidad de San Juan de Miraflores anuncia nueva obra / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores
Así pues, esta vez es el sector de Pamplona Alta el que se verá favorecido con una importante construcción de pistas y veredas, necesarias para optimizar el traslado tanto de conductores en vehículos, como de los mismos peatones que transitan a diario.
De acuerdo a lo que indica su publicación en redes sociales, el pasado 6 de febrero, la comuna se encargó de presentar y entregar a la población del área el expediente técnico para la ejecución de las nuevas pistas de concreto y veredas.
"Este importante avance abre el camino hacia la modernidad, mejora la transitabilidad y dignifica la calidad de vida de las familias de Nuevo Horizonte.", señala el mensaje en la plataforma oficial de Facebook.
De esta manera, el conjunto de documentos técnicos y económicos necesarios para la correcta construcción del proyecto, muestra cómo, cuánto costará y en qué tiempo se terminará este plan pensado en el bienestar de los vecinos.
