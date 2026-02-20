0
Previa Alianza Lima vs Sport Boys

Cronograma ONP de marzo 2026: consulta las fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

Los jubilados de la ONP cobraron sus pensiones del mes de febrero desde el pasado viernes 6 y actualmente, muchos esperan con expectativa los depósitos de marzo.

Daniela Alvarado
Cronograma de ONP de marzo: cuándo inicia
FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
El calendario del año continúa avanzando y ante ello, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se viene alistando para empezar en pocos días con el depósito de las pensiones de marzo 2026, siguiendo con lo que dicta el cronograma del año para la entrega correspondiente por cada mes.

Este sábado 21 de febrero se termina el pago de febrero para aquellos pensionados que están registrados bajo la modalidad de abono a domicilio y que no estuvieron presente durante la primera visita de los representantes de la ONP en sus hogares. Por lo tanto, pronto empiezan los siguientes depósitos.

Los primeros en cobrar serán los jubilados que tengan la A, B o C como letra inicial del apellido paterno, pues es bajo este criterio que se rige todo el cronograma mensual.

ONP

FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de pensiones ONP en marzo

  • A - C: 6 de marzo.
  • D - L: 9 de marzo.
  • M - Q: 10 de marzo.
  • R - Z: 11 de marzo.
  • Convenios internacionales: 13 de marzo.
  • Incluye pensionistas Ley N° 27803
  • Pago a domicilio: del 12 al 21 de marzo.

¿Cuál es el aumento de ONP desde febrero?

Más de 237,000 pensionistas de la ONP, parte del régimen 19990, tuvieron un incremento en sus pensiones, la cifra establecida se elevó S/ 100 a partir de febrero de 2026, por lo cual muchos esperaban con gran expectativa que inicie el pago con el beneficio ya aplicado.

Solo los jubilados con más de 20 años de aportes o invalidez, podían acceder a este importante aumento, el cual en febrero también incluía el monto acumulado del incremento de enero.

¿Quiénes no reciben el aumento de pensiones de ONP?

El reajuste solo va para los pensionistas de jubilación e invalidez, pero no a los derechohabientes. Por otro lado, existe un grupo de pensionistas que reciben la pensión mínima de la ONP, y que ya aumentó en enero de 2025, de S/ 500 a S/ 600, por lo que el cambio no aplicará para ellos. Asimismo, otros jubilados que reciben pensiones proporcionales tampoco cobran el aumento de S/ 100.

