- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Girona
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ONP pago de pensión a domicilio del 17 al 19 de febrero: ¿Qué zona de Lima cobrará desde este martes?
Los jubilados que cobran su pensión de ONP en febrero y están registrados bajo modalidad de pago a domicilio, deberán revisar el cronograma oficial AQUÍ.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encuentra en medio de la entrega de las pensiones a todos los jubilados que se registraron bajo la modalidad de cobro a domicilio. Este proceso inició el pasado jueves 12 de febrero y actualmente, ya está en la última etapa de distribución.
Este abono del mes de febrero, incluye el reajuste mensual de hasta S/100 para los regímenes específicos, por lo cual está siendo uno de los pagos más esperados por todos los ciudadanos beneficiarios que están inscritos en el sistema.
Como se sabe por información oficial de la autoridad correspondiente, el trámite de este depósito en vivienda es totalmente gratuito y para febrero de 2026 está programado para extenderse hasta el sábado 21.
Jubilados de ONP cobran su pensión a domicilio hasta el 21 de febrero / FOTO: Freepik
¿Quiénes acceden a la pensión a domicilio?
El servicio de pago de pensiones a domicilio organizado por la ONP, está dirigido principalmente a los adultos mayores con dificultades de movilidad o condiciones de salud que les impiden acudir a efectuar su desembolso a una agencia bancaria.
Cronograma de pensión a domicilio febrero 2026
- Lima Norte (12 al 14 de febrero): Incluye distritos como Ancón, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ventanilla y zonas cercanas.
- Lima Sur (15 y 16 de febrero): Comprende Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.
- Lima Centro (17 al 19 de febrero): Incluye Ate, La Molina, La Victoria, Cercado de Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
- Segunda visita (20 y 21 de febrero): Esta jornada solo se dirige a pensionistas que no fueron encontrados durante el primer recorrido.
- 1
Lista de preseleccionados de Beca 18-2026: ¿Pronabec confirmó la fecha de publicación? Revisa lo último
- 2
Municipalidad de Puente Piedra anuncia inicio de obra que optimizará el ambiente urbano para los vecinos
- 3
Minedu y Pronabec anuncian cambios DRÁSTICOS para el otorgamiento de Beca-18: se confirma su reestructuración
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90