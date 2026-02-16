0
ONP pago de pensión a domicilio del 17 al 19 de febrero: ¿Qué zona de Lima cobrará desde este martes?

Los jubilados que cobran su pensión de ONP en febrero y están registrados bajo modalidad de pago a domicilio, deberán revisar el cronograma oficial AQUÍ.

Daniela Alvarado
ONP: qué zona de Lima cobra pensiones del 17 al 19 de febrero
ONP: qué zona de Lima cobra pensiones del 17 al 19 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encuentra en medio de la entrega de las pensiones a todos los jubilados que se registraron bajo la modalidad de cobro a domicilio. Este proceso inició el pasado jueves 12 de febrero y actualmente, ya está en la última etapa de distribución.

Este abono del mes de febrero, incluye el reajuste mensual de hasta S/100 para los regímenes específicos, por lo cual está siendo uno de los pagos más esperados por todos los ciudadanos beneficiarios que están inscritos en el sistema.

Como se sabe por información oficial de la autoridad correspondiente, el trámite de este depósito en vivienda es totalmente gratuito y para febrero de 2026 está programado para extenderse hasta el sábado 21.

ONP

Jubilados de ONP cobran su pensión a domicilio hasta el 21 de febrero / FOTO: Freepik

¿Quiénes acceden a la pensión a domicilio?

El servicio de pago de pensiones a domicilio organizado por la ONP, está dirigido principalmente a los adultos mayores con dificultades de movilidad o condiciones de salud que les impiden acudir a efectuar su desembolso a una agencia bancaria.

Cronograma de pensión a domicilio febrero 2026

  • Lima Norte (12 al 14 de febrero): Incluye distritos como Ancón, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ventanilla y zonas cercanas.
  • Lima Sur (15 y 16 de febrero): Comprende Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.
  • Lima Centro (17 al 19 de febrero): Incluye Ate, La Molina, La Victoria, Cercado de Lima, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
  • Segunda visita (20 y 21 de febrero): Esta jornada solo se dirige a pensionistas que no fueron encontrados durante el primer recorrido.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

