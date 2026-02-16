ONP pago de pensión a domicilio del 17 al 19 de febrero: ¿Qué zona de Lima cobrará desde este martes?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) se encuentra en medio de la entrega de las pensiones a todos los jubilados que se registraron bajo la modalidad de cobro a domicilio. Este proceso inició el pasado jueves 12 de febrero y actualmente, ya está en la última etapa de distribución.

Este abono del mes de febrero, incluye el reajuste mensual de hasta S/100 para los regímenes específicos, por lo cual está siendo uno de los pagos más esperados por todos los ciudadanos beneficiarios que están inscritos en el sistema.

Como se sabe por información oficial de la autoridad correspondiente, el trámite de este depósito en vivienda es totalmente gratuito y para febrero de 2026 está programado para extenderse hasta el sábado 21.

Jubilados de ONP cobran su pensión a domicilio hasta el 21 de febrero / FOTO: Freepik

¿Quiénes acceden a la pensión a domicilio?

El servicio de pago de pensiones a domicilio organizado por la ONP, está dirigido principalmente a los adultos mayores con dificultades de movilidad o condiciones de salud que les impiden acudir a efectuar su desembolso a una agencia bancaria.

Cronograma de pensión a domicilio febrero 2026