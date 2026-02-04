Pensionistas ONP cobrarán aumento de 30 soles desde febrero: ¿qué requisitos se deben cumplir?

En este mes de febrero 2025, los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 20530 recibieron una excelente noticia, y es que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) aplicará el aumento de su pensión que asciende a S/ 30. Para acceder a este beneficio, los jubilados deben cumplir con determinados requisitos. ¿Cuáles son? En esta nota te brindamos más detalles.

El pago se efectuará junto a la pensiones de febrero 2026 y para cobrar el aumento, los pensionistas ONP 20530 deben haber cumplido 65 años o más hasta el 31 de diciembre de 2025. Por otro lado, de acuerdo al cronograma, los beneficiarios accederán al abono de los montos actualizados desde el jueves 12 de febrero.

Pensionistas cobrarán aumento de pago ONP 2026 a partir del 12 de febrero.

Por otro lado, la entidad precisó que el ingreso anual total de los beneficiarios, que incluye pensiones reajustadas, pensiones adicionales, gratificaciones, aguinaldos, bonificación por escolaridad y otros conceptos, no podrá exceder las 28 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto que equivale a 154.000 soles.

Cabe destacar que el Régimen del Decreto Ley N.º 20530 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) comprende a los pensionistas que tienen derechos a pensión por servicios civiles prestados al Estado bajo el sistema de la 'cédula viva', que sigue siendo administrado por el Poder Ejecutivo.

En el caso de los pensionistas que reciben más de una pensión, el incremento correspondiente se calculará y aplicará únicamente sobre la prestación que tenga el monto más alto. Esta medida se ejecutará en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y dentro del marco legal aprobado.