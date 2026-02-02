Pagos de pensiones de ONP inician este 6 de febrero: consulta AQUÍ si te corresponde cobrar primero

El mes de febrero inició y con él también crece el interés por conocer quiénes serán los primeros en cobrar las pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ya que no es un pago habitual el que se viene, sino que llega con un monto adicional ya anunciado como el nuevo incremento.

Aunque este aumento en los depósitos de los usuarios se anunció desde hace varias semanas atrás, específicamente desde el principio del año, lo cierto es que aún no pudo verse reflejado en los abonos de enero porque las planillas ya habían cerrado. Lo cual, hace aún más esperado el pago del mes en curso.

Este febrero, el cronograma para la entrega de pensiones de ONP ya fue establecido a través de los encargados en el Estado peruano, por lo cual es clave tener en cuenta que empezará a partir del próximo viernes 6 de febrero, según lo que también ha informado el Banco de la Nación. ¿Quiénes cobran primero?

Usuarios de ONP podrán cobrar sus pensiones desde este 6 de febrero / FOTO: Banco de la Nación

Cronograma de pagos de ONP en febrero

La organización de las fechas se ha programado para que los pensionados cobren en orden alfabético, esto quiere decir que comenzarán con quienes tengan la letra A como inicial de su apellido paterno.

Viernes 6 de febrero: apellido paterno de la A a la C.

Lunes 9 de febrero: apellido paterno de la D a la L.

Martes 10 de febrero: apellido paterno de la M a la Q.

Miércoles 11 de febrero: apellido paterno de la R a la Z.

Pago a domicilio para pensionistas de ONP

En el caso de la modalidad del abono a domicilio para los jubilados, se debe marcar en el calendario desde el siguiente lunes 16 y se extenderá hasta el sábado 21 de febrero.

¿De cuánto es el aumento de ONP en febrero?

La elevación de la cifra ahora puede llegar hasta 100 soles, y quienes ya recibieron un aumento anteriormente, obtendrán el monto diferencial para completar el beneficio que se entregará este segundo mes del 2026.

¿Quiénes reciben el aumento de ONP?

Este incremento alcanza a pensionistas de jubilación e invalidez que tengan derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025 y cumplan con los requisitos establecidos. Para el sector de jubilación, el beneficio comprende a quienes cuentan con un mínimo de 20 años de aportes al sistema.