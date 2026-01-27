ONP cronograma de pensiones en febrero 2026: ¿Quiénes serán los primeros en cobrar y en qué fecha?

Los ciudadanos que son afiliados a las Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el Perú, cuentan ahora con la opción de revisar el cronograma completo de lo que serán sus pagos durante el mes de febrero, con la finalidad de que puedan evitar contratiempos al momento del cobro.

En solo una semana comenzará febrero de 2026, por lo cual los pensionados se alistan para recibir el dinero que les corresponde mensualmente como parte de su jubilación, mucho más durante este segundo mes del año, ya que se viene un importante aumento en el concepto.

El incremento puede llegar a 100 soles adicionales en cada abono del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), lo cual eleva el tope máximo de las pensiones hasta los 1,000 soles, según indica la ONP. Te dejamos AQUÍ los datos para conocer quiénes serán los primeros en acceder a su depósito.

Jubilados podrán acceder a sus pensiones con aumento durante febrero de 2026 / FOTO: Facebook

Cronograma de ONP en febrero de 2026

La organización para los pagos de ONP en febrero inician el próximo viernes 6, por lo cual se resalta que los usuarios deberán corroborar cuándo les toca percibir su dinero según la primera letra del apellido paterno.

A - C: 6 de febrero

D - L: 9 de febrero

M - Q: 10 de febrero

R - Z: 11 de febrero

¿Desde cuándo se confirmó el aumento de ONP?

El incremento de las pensiones aplicó a partir del mes de enero, pero dado que ese mes ya estaban las planillas cerradas, el monto que se debió pagar llegará recién en estas próximas fechas establecidas en febrero 2026.

¿Quiénes reciben el incremento de ONP?

De acuerdo al Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, serán favorecidos con esta medida un aproximado de 237 000 pensionistas de jubilación e invalidez del SNP que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, en el caso de las pensiones de jubilación, el incremento solo se fijó para aquellos que acrediten un mínimo de 20 años de aportes. Por otro lado, para los pensionistas que ya hayan tenido aumentos en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial.