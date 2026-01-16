ONP inicia pago de pensiones a domicilio en enero 2026: ¿Hasta cuándo será y cuál es el cronograma de visitas?

Los depósitos de las pensiones en la Oficina de Normalización Previsional (ONP), han iniciado para el mes de enero de 2026, y este viernes 16 le corresponde el pago a los ciudadanos que han registrado su cobro en la modalidad de entrega a domicilio, así que es importante conocer cómo se ha confirmado el cronograma.

Como se sabe, desde el pasado lunes 12 de enero, las pensiones comenzaron a abonarse entre la mayoría de jubilados, y ahora le toca el turno a quienes se encuentran en situación vulnerable, ya sea por temas de edad, salud o ubicación, es decir quienes no tienen que movilizarse hacia las agencias bancarias o cajeros.

El servicio a domicilio es gratuito y se coordina a través del Banco de la Nación, pero si lo gestionas durante estas últimas semanas de enero o las primeras de febrero, todavía el tipo de acceso a la pensión no se verá reflejada en el sistema, por lo que recién comenzará a aplicarse en marzo 2026.

ONP inició con el pago de las pensiones a domicilio / FOTO: Facebook

Cronograma de visitas para pensiones de ONP enero 2026

Lima Norte:

Del 16 al 18 de enero: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur:

19 y 20 de enero: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro:

Del 21 al 23 de enero: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda visita:

24 y 25 de enero: Para quienes no pudieron ser ubicados en la primera programación.

¿Hasta cuándo será el pago de pensiones de ONP a domicilio?

La modalidad se llevará a cabo solo hasta el próximo domingo 25 de enero y serán favorecidos aproximadamente 9554 pensionistas, quienes podrán cobrar su pensión sin necesidad de moverse de su hogar.

¿Aumento de ONP 2026 inicia en enero 2026?

No. El incremento de 100 soles en las pensiones de ONP aún no se verá evidenciado en el mes de enero, ya que aunque la ley sí estaba vigente, las planillas ya se habían cerrado. No obstante, se sabe que el reajuste correspondiente al mes de enero de 2026 será abonado junto con la pensión de febrero.