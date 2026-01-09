0

ONP 2026: ¿El aumento de pensiones llega desde este 12 de enero? Revisa qué dice el cronograma actualizado

Los pensionistas de la ONP podrán acceder a un importante aumento en sus pensiones, pero muchos se preguntan si los montos de enero se actualizaron con este incremento.

Daniela Alvarado
ONP 2026: revisa si el aumento llega en enero
ONP 2026: revisa si el aumento llega en enero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Miles de pensionistas de ONP están a poco de cobrar sus respectivas pensiones correspondientes al mes de enero, pero en esta ocasión hay una expectativa diferente, ya que se anunció un importante aumento en los pagos y por ello, ha crecido la duda de si empezará a aplicar desde este mes en curso o aún no.

ONP: ¿Cómo obtener la pensión máxima en 2026?

PUEDES VER: ¿Cómo acceder a la pensión máxima de S/893 de la ONP en enero 2026? Conoce los requisitos

Como se sabe, el aumento será de hasta 100 soles para los jubilados beneficiarios, de acuerdo a lo que dice la disposición del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y solo está disponible para los ciudadanos que tienen derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025.

¿Desde cuándo rige el incremento de pensiones de ONP?

Por información del Ministerio de Economía y Finanzas, esta adición en las pensiones se ha anunciado para que llegue a partir de enero del 2026. Sin embargo, la Oficina de Normalización Previsional dio a conocer que recién en febrero se efectuará este incremento, ya que la planilla de enero se procesó con tiempo.

ONP

Aumento de ONP llega con hasta 100 soles adicionales para los pensionistas / FOTO: Banco de la Nación

¿Quiénes reciben el reajuste de pensión de ONP?

El incremento de las pensiones de jubilación es de 100 soles, pero no todos pueden acceder, ya que solo está dirigido a los pensionistas del SNP que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Tienen una pensión menor a 1,000 soles
  • Cuentan con un mínimo de 20 años de aportes
  • Están comprendidos dentro del régimen del Decreto Ley N.° 19990

¿En cuánto queda la pensión de ONP en 2026?

El mencionado decreto informa que la pensión mínima de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones tiene una cifra de 600 soles. Por otro lado, el monto máximo de pensión bajo este régimen se elevará de 893 soles a 1.000 soles mensuales desde enero de 2026, cumpliendo las condiciones.

Cronograma de pensiones en ONP

  • A - C: 6 de febrero
  • D - L: 9 de febrero
  • M - Q: 10 de febrero
  • R - Z: 11 de febrero

Canales de atención de ONP

Si se requiere mayor información sobre el incremento de pensiones u otro tema relacionado al organismo, los ciudadanos pueden comunicarse con ONP Te Escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años

  2. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  3. Resultados Beca 18-2026: Pronabec confirma cuándo se publicará la lista de preseleccionados

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano