ONP 2026: ¿El aumento de pensiones llega desde este 12 de enero? Revisa qué dice el cronograma actualizado

Miles de pensionistas de ONP están a poco de cobrar sus respectivas pensiones correspondientes al mes de enero, pero en esta ocasión hay una expectativa diferente, ya que se anunció un importante aumento en los pagos y por ello, ha crecido la duda de si empezará a aplicar desde este mes en curso o aún no.

Como se sabe, el aumento será de hasta 100 soles para los jubilados beneficiarios, de acuerdo a lo que dice la disposición del Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y solo está disponible para los ciudadanos que tienen derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre del 2025.

¿Desde cuándo rige el incremento de pensiones de ONP?

Por información del Ministerio de Economía y Finanzas, esta adición en las pensiones se ha anunciado para que llegue a partir de enero del 2026. Sin embargo, la Oficina de Normalización Previsional dio a conocer que recién en febrero se efectuará este incremento, ya que la planilla de enero se procesó con tiempo.

Aumento de ONP llega con hasta 100 soles adicionales para los pensionistas / FOTO: Banco de la Nación

¿Quiénes reciben el reajuste de pensión de ONP?

El incremento de las pensiones de jubilación es de 100 soles, pero no todos pueden acceder, ya que solo está dirigido a los pensionistas del SNP que cumplan con los siguientes requisitos:

Tienen una pensión menor a 1,000 soles

Cuentan con un mínimo de 20 años de aportes

Están comprendidos dentro del régimen del Decreto Ley N.° 19990

¿En cuánto queda la pensión de ONP en 2026?

El mencionado decreto informa que la pensión mínima de jubilación e invalidez del Sistema Nacional de Pensiones tiene una cifra de 600 soles. Por otro lado, el monto máximo de pensión bajo este régimen se elevará de 893 soles a 1.000 soles mensuales desde enero de 2026, cumpliendo las condiciones.

Cronograma de pensiones en ONP

A - C: 6 de febrero

D - L: 9 de febrero

M - Q: 10 de febrero

R - Z: 11 de febrero

Canales de atención de ONP

Si se requiere mayor información sobre el incremento de pensiones u otro tema relacionado al organismo, los ciudadanos pueden comunicarse con ONP Te Escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.