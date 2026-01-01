Cronograma de pagos ONP, ENERO 2026: esta es la fecha de inicio para el pago de pensiones del régimen 19990

Con el inicio del año 2026, miles de pensionistas del país se mantienen atentos al cronograma de pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), especialmente quienes pertenecen al régimen del Decreto Ley N.° 19990, el más numeroso del Sistema Nacional de Pensiones.

El pago mensual de las pensiones representa el principal sustento económico para muchos jubilados, por lo que conocer cuándo empieza el depósito en enero es clave para una adecuada planificación de gastos en los primeros días del nuevo año.

Enero es un mes particular, ya que coincide con feriados, ajustes administrativos y el arranque de un nuevo ejercicio fiscal. En ese contexto, la ONP establece un cronograma específico de pagos, el cual se difunde oficialmente para informar a los pensionistas sobre las fechas en que podrán disponer de su pensión, ya sea mediante abono en cuenta bancaria o pago presencial.

¿Cuándo inicia el pago de la ONP en enero de 2026?

El pago de las pensiones ONP en enero de 2026 inicia desde los primeros días del mes, específicamente el próximo 12 de enero, de acuerdo con el cronograma que la entidad publica para los jubilados del régimen 19990.

Este grupo es el primero en recibir su pensión cada mes y concentra la mayor cantidad de beneficiarios. El depósito se realiza de forma escalonada, tomando en cuenta criterios administrativos definidos por la ONP, con el fin de garantizar un proceso ordenado y oportuno.

Pensionistas del régimen 19990: principales beneficiarios

El régimen 19990 agrupa a pensionistas que accedieron a su jubilación tras cumplir los requisitos de edad y años de aportes establecidos por la ley. Dentro de este régimen se incluyen pensiones por:

Jubilación

Invalidez

Viudez

Orfandad

Ascendencia

Todos ellos están considerados dentro del cronograma de pagos de enero 2026, iniciándose el abono desde los primeros días del mes.

¿Cómo se realiza el pago de la pensión ONP?

La ONP efectúa el pago de las pensiones mediante dos modalidades principales:

Depósito en cuenta bancaria, para pensionistas afiliados a entidades financieras autorizadas.

Pago presencial, para quienes cobran a través de ventanilla, siguiendo el calendario establecido.

El método de pago se mantiene sin cambios para enero de 2026, respetando la modalidad que cada pensionista tenga registrada.

Recomendaciones para los jubilados ONP en enero

Para evitar inconvenientes al momento de cobrar la pensión, la ONP recomienda: