¿Cómo acceder a la pensión máxima de S/893 de la ONP en enero 2026? Conoce los requisitos

Con enero de 2026 recién iniciado, miles de trabajadores y futuros jubilados del país vuelven a informarse sobre las condiciones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Uno de los temas que genera mayor interés es el monto máximo de pensión, que para este sistema asciende a S/893 mensuales, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El comienzo del año es un momento clave para revisar aportes, regularizar información y proyectar la jubilación. Por ello, conocer qué se necesita para acceder a la pensión máxima de la ONP resulta fundamental para quienes están próximos a jubilarse o ya han iniciado gestiones ante la entidad previsional.

¿Cuál es la pensión máxima de la ONP?

Dentro del Sistema Nacional de Pensiones, el monto máximo que puede recibir un jubilado es de S/893 mensuales. Este monto se otorga únicamente a los afiliados que cumplen con todos los requisitos de aportes y edad exigidos por el régimen del Decreto Ley N.° 19990.

No todos los pensionistas acceden automáticamente a este monto, ya que el cálculo de la pensión depende de los años efectivamente aportados.

Requisitos para acceder a la pensión máxima de S/893

Para poder recibir la pensión máxima de la ONP, el afiliado debe cumplir con las siguientes condiciones:

Años de aportes: Contar con 30 años de aportes completos y acreditados al Sistema Nacional de Pensiones. Los aportes deben estar debidamente registrados y validados por la ONP.

Edad mínima: 65 años de edad para acceder a la jubilación regular. Existen regímenes especiales, pero la pensión máxima se otorga bajo la jubilación ordinaria.

Afiliación al régimen 19990: Estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) y no a una AFP. Haber realizado aportes continuos o discontinuos, siempre que sumen los 30 años requeridos.

¿Cómo gestionar el acceso a la pensión máxima en enero de 2026?

Con el inicio de enero de 2026, los afiliados pueden aprovechar este mes para:

Revisar su historial de aportes y verificar que los 30 años estén completos.

Solicitar la jubilación si ya cumplen la edad y los años de aportes.

Regularizar aportes faltantes o presentar documentos que acrediten periodos no registrados.

Actualizar sus datos personales y bancarios ante la ONP.

El trámite de jubilación puede iniciarse de forma presencial o virtual, según las opciones habilitadas por la entidad.

¿Qué pasa si no se alcanzan los 30 años de aportes?

En caso de no cumplir con los 30 años de aportes, el afiliado:

Puede acceder a una pensión menor, calculada según los años aportados.

Podría evaluar otros beneficios del SNP, según su situación específica.

Sin embargo, solo quienes alcanzan los 30 años completos pueden recibir la pensión máxima de S/893.