- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¿Cómo recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2026? Estos son los requisitos a cumplir
A poco de iniciar el 2026, es importante tener en cuenta qué es lo que se necesita para poder acceder al monto de la pensión máxima en ONP.
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), es uno de los principales mecanismos de protección social para los trabajadores en el Perú. A través de este sistema, millones de afiliados realizan aportes durante su vida laboral con el objetivo de recibir una pensión al momento de su jubilación, invalidez o en caso de sobrevivencia para sus familiares.
Dentro de este régimen previsional, uno de los temas que genera mayor interés es el monto máximo de pensión, el cual actualmente asciende a S/ 893 mensuales. Este tope ha sido establecido por ley y se aplica incluso si el afiliado ha realizado aportes elevados durante muchos años. Por ello, resulta fundamental conocer qué condiciones deben cumplirse para acceder a esta pensión máxima y qué factores influyen en su otorgamiento.
Es importante entender que la ONP funciona bajo un sistema solidario, donde los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones actuales. A diferencia de los sistemas de cuentas individuales, el monto de la pensión no depende directamente del ahorro acumulado, sino del cumplimiento de requisitos específicos establecidos en la normativa vigente.
¿Cuál es la pensión máxima que otorga la ONP?
La pensión máxima del Sistema Nacional de Pensiones es de S/ 893 mensuales. Este monto representa el límite superior que puede recibir un pensionista de jubilación, sin importar que haya aportado por más años o con remuneraciones más altas.
Este tope se aplica tanto a:
- Pensiones de jubilación
- Pensiones de invalidez
- Pensiones de sobrevivencia (viudez, orfandad u otros casos)
Requisitos para acceder a la pensión máxima de S/ 893
Para poder acceder al monto máximo de pensión que ofrece la ONP, el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos clave, entre los cuales destacan los siguientes:
- Haber alcanzado la edad legal de jubilación: 65 años de edad para acceder a la pensión de jubilación regular. Existen regímenes especiales o anticipados, pero el acceso a la pensión máxima se evalúa bajo las reglas generales del sistema.
- Contar con al menos 20 años de aportes
- Haber aportado con remuneraciones elevadas: Aunque el sistema tiene un tope máximo, el monto de la pensión se calcula en función del promedio de las remuneraciones percibidas durante los años de aporte.
- Estar correctamente afiliado al Sistema Nacional de Pensiones
¿Qué sucede si se aportó más de 20 años?
Aportar más de 20 años sí mejora el cálculo de la pensión, pero no permite superar el tope máximo de S/ 893. Es decir, un afiliado con 25, 30 o más años de aportes puede alcanzar más fácilmente la pensión máxima. Sin embargo, no recibirá un monto mayor al establecido por ley, aun cuando sus aportes hayan sido elevados.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90