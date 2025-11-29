ONP: ¿Cómo saber si me corresponde 'doble pensión' en diciembre 2025? Este es el grupo beneficiario

Se acerca diciembre y con ello un alivio económico muy esperado por miles de peruanos, es decir la esperada gratificación o pensión adicional que la ONP entrega a sus pensionistas en Navidad. Pero no todos los beneficiarios reciben esta gratificación.

Como se sabe, solo determinados grupos que pertenecen al régimen establecido por la Decreto Ley 19990, es decir, quienes tienen pensión bajo el régimen general del Sistema Nacional de Pensiones, accederán a lo que comúnmente se llama "doble pensión". AQUÍ te contamos quiénes son exactamente los que recibirán este beneficio extra en diciembre 2025.

ONP brinda pensión extra en diciembre por tratarse del derecho a la gratificación / FOTO: Difusión

¿Qué es la doble pensión o "aguinaldo" de diciembre de la ONP?

En diciembre (y también en julio), la ONP otorga a sus pensionistas del régimen 19990 un pago adicional equivalente a la pensión mensual habitual. Esto significa que quienes califican cobrarán dos pensiones en ese mes: la pensión regular y además la gratificación extraordinaria.

¿Quiénes serán los beneficiarios en diciembre 2025?

Tendrán derecho a esta "doble pensión" los pensionistas bajo el régimen 19990 del SNP, pertenecientes a los siguientes grupos:

Pensiones por jubilación (adultos mayores que cumplieron los requisitos de aportes para jubilarse).

Pensiones por viudez.

Pensiones por orfandad.

Pensiones por ascendencia (cuando padres u otros ascendientes reciben pensión tras fallecimiento del afiliado).

Así pues, los pensionistas del régimen general 19990 que reciben una pensión mensual por cualquiera de estas causas serán quienes cobren la gratificación de diciembre.

Es importante recalcar que quienes reciben pensión proporcional, es decir, quienes aportaron menos de 20 años de contribuciones al SNP, no tienen derecho a esta gratificación. En esos casos, solo reciben su pensión mensual habitual.

¿Cuándo se hará efectivo el pago de la doble pensión?

Según el cronograma oficial:

Pensionistas con apellidos paternos que comienzan con A-C cobrarán desde viernes 5 de diciembre.

Quienes tienen apellidos entre D-L lo harán el miércoles 10 de diciembre.

Los de M-Q recibirán su pago el jueves 11 de diciembre.

Los apellidos entre R-Z lo harán el viernes 12 de diciembre.

Para pensionistas con "pago a domicilio", el reparto se realizará entre el domingo 16 y el sábado 29 de diciembre.

¿Por qué solo algunos pensionistas reciben la gratificación?

La medida refuerza la protección social en meses significativos del año, como Navidad, procurando que pensionistas con derecho pleno reciban un ingreso adicional que sirve para gastos propios de la época.