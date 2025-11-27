0

Calendario de pagos para jubilados ONP en diciembre 2025: fechas del cronograma vía Banco de la Nación

Revisa el calendario de fechas de pago para los jubilados ONP 19990 y demás leyes, en este mes de diciembre 2025. El desembolso sería vía el Banco de la Nación.

Angie De La Cruz
Revisa el cronograma de jubilados ONP para Ley 19990 para diciembre 2025.
Revisa el cronograma de jubilados ONP para Ley 19990 para diciembre 2025. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El mes de diciembre llega pronto y los pensionados de la ONP ya aguardan el pago correspondiente al último mes del año 2025. El Banco de la Nación compartió el cronograma oficial para conocer las fechas en las que los jubilados podrán cobrar su dinero más una gratificación equivalente a una pensión extra.

Calendario de pagos para jubilados ONP 19990

De acuerdo al cronograma, los pagos del Banco de la Nación iniciarán el próximo viernes 5 de diciembre para los pensionados ONP de la Ley 19990. Conoce cuándo recibirás el monto, de acuerdo al apellido paterno:

BeneficiariosFechas de pago
Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y CViernes 5 de diciembre
Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y LMiércoles 10 de diciembre
Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y QJueves 11 de diciembre
Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y ZViernes 12 de diciembre

Los pagos a domicilio para pensionados se realizarán del 16 al 29 de diciembre, mientras que es importante señalar, que los abonos se pueden efectuar en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Le recomendamos que revise la fecha que le corresponde.

pago de pensiones

Cronograma de pago de pensiones de diciembre 2025 del Decreto Ley N. º 19990.

Fechas de pago del Decreto Ley N.º 18846

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.

Calendario del Decreto Ley N.º 20530 y por encargo

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.

Pago de diciembre para la Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo de diciembre 2025

  • Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
  • Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

