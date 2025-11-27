Calendario de pagos para jubilados ONP en diciembre 2025: fechas del cronograma vía Banco de la Nación

El mes de diciembre llega pronto y los pensionados de la ONP ya aguardan el pago correspondiente al último mes del año 2025. El Banco de la Nación compartió el cronograma oficial para conocer las fechas en las que los jubilados podrán cobrar su dinero más una gratificación equivalente a una pensión extra.

Calendario de pagos para jubilados ONP 19990

De acuerdo al cronograma, los pagos del Banco de la Nación iniciarán el próximo viernes 5 de diciembre para los pensionados ONP de la Ley 19990. Conoce cuándo recibirás el monto, de acuerdo al apellido paterno:

Beneficiarios Fechas de pago Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C Viernes 5 de diciembre Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L Miércoles 10 de diciembre Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q Jueves 11 de diciembre Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z Viernes 12 de diciembre

Los pagos a domicilio para pensionados se realizarán del 16 al 29 de diciembre, mientras que es importante señalar, que los abonos se pueden efectuar en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Le recomendamos que revise la fecha que le corresponde.

Fechas de pago del Decreto Ley N.º 18846

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.

Calendario del Decreto Ley N.º 20530 y por encargo

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.

Pago de diciembre para la Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo de diciembre 2025