Calendario de pagos para jubilados ONP en diciembre 2025: fechas del cronograma vía Banco de la Nación
Revisa el calendario de fechas de pago para los jubilados ONP 19990 y demás leyes, en este mes de diciembre 2025. El desembolso sería vía el Banco de la Nación.
El mes de diciembre llega pronto y los pensionados de la ONP ya aguardan el pago correspondiente al último mes del año 2025. El Banco de la Nación compartió el cronograma oficial para conocer las fechas en las que los jubilados podrán cobrar su dinero más una gratificación equivalente a una pensión extra.
Calendario de pagos para jubilados ONP 19990
De acuerdo al cronograma, los pagos del Banco de la Nación iniciarán el próximo viernes 5 de diciembre para los pensionados ONP de la Ley 19990. Conoce cuándo recibirás el monto, de acuerdo al apellido paterno:
|Beneficiarios
|Fechas de pago
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre A y C
|Viernes 5 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre D y L
|Miércoles 10 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre M y Q
|Jueves 11 de diciembre
|Pensionistas con apellidos paternos que inician con letras entre R y Z
|Viernes 12 de diciembre
Los pagos a domicilio para pensionados se realizarán del 16 al 29 de diciembre, mientras que es importante señalar, que los abonos se pueden efectuar en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. Le recomendamos que revise la fecha que le corresponde.
Cronograma de pago de pensiones de diciembre 2025 del Decreto Ley N. º 19990.
Fechas de pago del Decreto Ley N.º 18846
- Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
- Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.
Calendario del Decreto Ley N.º 20530 y por encargo
- Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
- Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.
Pago de diciembre para la Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros
- Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo de diciembre 2025
- Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.
- Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.
