Retiro ONP 2025: ¿El Congreso de la República aprobó el desembolso de hasta 21,400 soles para diciembre?
Diversos ciudadanos buscan conocer si ya aprobaron el retiro ONP de hasta 21,400 soles antes de que termine el 2025. Más detalles en la nota.
Gran parte de la población que aporta al Sistema Nacional de Pensiones buscan conocer si el Congreso de la República aprobó el retiro ONP de hasta 21,400 soles. Esta iniciativa busca que los afiliados accedan a una parte de sus fondos, al igual que los inscritos a la AFP.
Retiro ONP 2025: Congreso aprobó el desembolso de hasta 21,400 soles
Por el momento, el Congreso de la República no ha brindado información sobre el retiro ONP de hasta 21,400 soles, pero existe un riesgo de que la propuesta no avance, porque algunos parlamentarios han indicado que esta medida en inviable.
El retiro ONP aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República.
A pesar de que la ONP, no es un sistema de reparto y cada afiliado no tiene una cuenta individual, se han registrado más de 10 proyectos que buscan el desembolso de aportes, pero ni uno ha logrado ser debatido en el parlamento.
Requisitos ONP 2025 para cobrar hasta 21,400 soles
Los ciudadanos deben saber que si aprueban el retiro ONP 2025, los afiliados deberán cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto la Ariana Maybee Orue, así como otros parlamentarios.
- Afiliados al Sistema Nacional de Pensiones que no reciban una pensión de jubilación.
- Personas que trasladaron sus aportes al Sistema Privado de Pensiones (AFP).
- En algunos casos, se señala que, el monto a retirar no podrá ser superior al total de aportes acumulados por cada afiliado.
- Los ciudadanos que no cobraron el Bono de Reconocimiento.
Leyes que buscan el retiro ONP de 2025
A continuación, podrás conocer cuáles son las leyes que buscan el retiro ONP de 2025. Por el momento, ni un proyecto ha sido debatido en el parlamento.
- Retiro ONP 2025: estos son los proyectos de ley
- Proyecto de Ley N.º 11292/2024-CR de Elías Marcial Varas Meléndez: hasta 2 UIT (S/ 10,700)
- Proyecto de Ley N.º 10506/2024-CR de Margot Palacios: hasta 5 UIT (S/ 26,750)
- Proyecto de Ley N.º 12097/2025-CR de Jhaec Darwin Espinoza Vargas: hasta 4 UIT (S/ 21,400)
