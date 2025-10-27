Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), encargada del régimen de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), se encuentra en el centro de una propuesta que podría permitir a ciertos afiliados acceder de forma extraordinaria a parte de sus aportes acumulados. La iniciativa busca brindar un respiro económico a aquellos que no han logrado pensionarse o que carecen de otros medios de ingreso suficientes, a la vez que plantea una adecuada regulación y procedimiento para garantizar la transparencia de este mecanismo.

En el año 2025, surge una propuesta para que los afiliados al SNP a través de la ONP puedan, bajo condiciones específicas, disponer de hasta S/ 21 400 de sus aportes, equivalente a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para ese año. Esta medida, de aprobarse y reglamentarse, conllevaría un procedimiento, requisitos y cronograma particular que los beneficiarios deben conocer para evaluar su viabilidad y tomar decisiones informadas.

El retiro de ONP todavía está en proceso de ser evaluado para posible aprobación/ FOTO: Difusión

¿Cuál es el monto propuesto?

La iniciativa legislativa recientemente presentada ante el Congreso de la República del Perú propone autorizar a ciertos afiliados al SNP un retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 UIT, lo que en 2025 equivale a aproximadamente S/ 21 400. Este monto máximo no sería automático para todos los afiliados: dependería de que el afiliado tenga acumulados "fondos" o aportes suficientes para cubrir dicho monto y cumpla los requisitos previstos en la ley.

¿Quiénes podrían acceder al retiro de S/ 21 400?

La propuesta define criterios claros para determinar quiénes serían los beneficiarios potenciales. Entre ellos destacan:

Afiliados al SNP través de la ONP que no hayan accedido aún a una pensión de jubilación .

. Personas que no se hayan trasladado al sistema privado de pensiones (AFP) , es decir, que no hayan migrado sus aportes al régimen del SPP.

Afiliados que no hayan cobrado el Bono de Reconocimiento . El proyecto lo excluye como requisito de beneficio para quienes ya lo hayan recibido.

. El proyecto lo excluye como requisito de beneficio para quienes ya lo hayan recibido. En algunos casos, se señala que el monto a retirar no podrá superar el total de aportes acumulados por cada afiliado, por lo que incluso si el tope es 4 UIT, el efectivo podría ser menor si el afiliado no tiene tanto ahorro.

por cada afiliado, por lo que incluso si el tope es 4 UIT, el efectivo podría ser menor si el afiliado no tiene tanto ahorro. Las condiciones pueden variar dependiendo del trámite: por ejemplo, se excluye a quienes ya perciben una pensión o tienen un trámite de pensión en curso (a menos que haya sido denegado) en algunas versiones de los proyecto.

¿Qué falta para su aprobación?