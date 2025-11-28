- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Chile Femenino
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Hernán Barcos
- Tabla Liga de Vóley
- Encendido de árbol
¿Cuándo inician los pagos para jubilados de la ONP en diciembre 2025? Revisa el calendario oficial
Los beneficiarios afiliados a la ONP, podrán acceder a su pensión correspondiente durante el mes de diciembre y esta tendrá un ligero aumento.
Diciembre siempre es un mes clave para muchos pensionistas en Perú, pues representa el cierre de un año, la temporada de fiestas y, para quienes pertenecen al régimen de la ONP, el momento de recibir su pensión mensual, muchas veces acompañada de una gratificación adicional.
PUEDES VER: Retiro ONP 2025: ¿El Congreso de la República aprobó el desembolso de hasta 21,400 soles para diciembre?
En 2025, miles de jubilados esperan con expectativa el pago de diciembre, ya que significa no solo la pensión habitual, sino también la oportunidad de planificar gastos navideños, compras familiares o cubrir necesidades básicas sin sobresaltos.
Pagos de ONP llegan desde este 5 de diciembre / FOTO: Difusión
Por ello, conocer con exactitud cuándo se hará el depósito, cómo se distribuyen los pagos según el régimen y por qué medios se harán disponibles, resulta fundamental para evitar confusiones y garantizar que cada pensionista reciba su jubilación a tiempo y con tranquilidad. A continuación, detallamos el cronograma de pago de la ONP para diciembre 2025 y todo lo que necesitas saber.
¿Cuándo pagan las pensiones ONP en diciembre 2025?
Según el cronograma oficial divulgado este mes, los pagos de pensiones de diciembre 2025 para los pensionistas del régimen general (Decreto Ley N.º 19990) se efectuarán de forma escalonada de acuerdo al apellido paterno:
- Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre
- Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre
- Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre
- Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre
Para quienes cobran mediante pago a domicilio, el cronograma señala que los desembolsos se realizarán entre el 16 y el 29 de diciembre.
Otros regímenes y modalidades de pago
Además del régimen general, la ONP atiende otros regímenes especiales cuyo calendario se diferencia ligeramente:
Para pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 18846, del régimen especial de pesca (Ley N.º 30003), pensiones por encargo (Decreto Ley N.º 20530), y quienes están bajo seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley N.º 26790), los pagos generales inician desde el 15 de diciembre.
El pago a domicilio para estos regímenes está programado entre el 22 y el 29 de diciembre. Los depósitos pueden realizarse en el Banco de la Nación o en bancos afiliados, dependiendo de cómo esté registrada la cuenta del pensionista.
¿Incluye gratificación o pago extra en diciembre?
Sí. Diciembre contempla una gratificación adicional para muchos pensionistas del régimen general de la ONP, equivalente a una pensión extra, un beneficio que puede marcar la diferencia en gastos de fin de año. Este extra se deposita junto con la pensión de diciembre, siguiendo el mismo cronograma según apellido.
- 1
Municipalidad de Lima anuncia buena noticia: se confirma hora y fecha para el encendido del árbol
- 2
Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular
- 3
Municipalidad de Comas inició importante obra tras décadas de espera por los vecinos del distrito de Lima Norte
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90