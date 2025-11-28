¿Cuándo inician los pagos para jubilados de la ONP en diciembre 2025? Revisa el calendario oficial

Diciembre siempre es un mes clave para muchos pensionistas en Perú, pues representa el cierre de un año, la temporada de fiestas y, para quienes pertenecen al régimen de la ONP, el momento de recibir su pensión mensual, muchas veces acompañada de una gratificación adicional.

En 2025, miles de jubilados esperan con expectativa el pago de diciembre, ya que significa no solo la pensión habitual, sino también la oportunidad de planificar gastos navideños, compras familiares o cubrir necesidades básicas sin sobresaltos.

Pagos de ONP llegan desde este 5 de diciembre / FOTO: Difusión

Por ello, conocer con exactitud cuándo se hará el depósito, cómo se distribuyen los pagos según el régimen y por qué medios se harán disponibles, resulta fundamental para evitar confusiones y garantizar que cada pensionista reciba su jubilación a tiempo y con tranquilidad. A continuación, detallamos el cronograma de pago de la ONP para diciembre 2025 y todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo pagan las pensiones ONP en diciembre 2025?

Según el cronograma oficial divulgado este mes, los pagos de pensiones de diciembre 2025 para los pensionistas del régimen general (Decreto Ley N.º 19990) se efectuarán de forma escalonada de acuerdo al apellido paterno:

Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre

viernes 5 de diciembre Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre

jueves 11 de diciembre Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre

Para quienes cobran mediante pago a domicilio, el cronograma señala que los desembolsos se realizarán entre el 16 y el 29 de diciembre.

Otros regímenes y modalidades de pago

Además del régimen general, la ONP atiende otros regímenes especiales cuyo calendario se diferencia ligeramente:

Para pensionistas del régimen del Decreto Ley N.º 18846, del régimen especial de pesca (Ley N.º 30003), pensiones por encargo (Decreto Ley N.º 20530), y quienes están bajo seguro complementario de trabajo de riesgo (Ley N.º 26790), los pagos generales inician desde el 15 de diciembre.

El pago a domicilio para estos regímenes está programado entre el 22 y el 29 de diciembre. Los depósitos pueden realizarse en el Banco de la Nación o en bancos afiliados, dependiendo de cómo esté registrada la cuenta del pensionista.

¿Incluye gratificación o pago extra en diciembre?

Sí. Diciembre contempla una gratificación adicional para muchos pensionistas del régimen general de la ONP, equivalente a una pensión extra, un beneficio que puede marcar la diferencia en gastos de fin de año. Este extra se deposita junto con la pensión de diciembre, siguiendo el mismo cronograma según apellido.