ATU anunció importante medida en congestionada vía: buscará mejorar la fluidez del transporte público
Los conductores de vehículos públicos y privados se beneficiarían con esta nueva acción de la ATU, ya que colocó bolardos y topellantas en congestionada avenida.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió una buena noticia a la ciudadanía, y es que intervino la avenida Abancay con la finalidad de mejorar el transporte y fluidez en la zona. Esta medida llamada 'Carril Bus', consiste en dividir las vías exclusivas para los vehículos públicos y privados, para evitar conflictos en este tramo.
Esta acción corresponde a la primera etapa de intervenciones operacionales de la ATU en la concurrida av. Abancay, que va desde el jirón Amazonas y la avenida Nicolás de Piérola. En estas vías se segregó dos carriles exclusivos para buses, que facilitarían el recojo de pasajeros, adicionalmente, se mejoró la señalización.
En este tramo, que abarcará 1.18 kilómetros de vía, se reemplazó los delineadores tipo New Jersey por bolardos y topellantas, elementos de seguridad vial y control del tránsito. Los separados cumplen la función de delimitar carriles, evitar invasión de rutas exclusivas y reducir la velocidad de los vehículos.
ATU colocó bolardos y topellantas en la avenida Abancay.
Adicionalmente, la ATU reordenó los paraderos del transporte público, incorporando puntos únicos para las rutas regulares, el Corredor Morado que transita por la vía y el servicio de taxis autorizados, con el objetivo de que los usuarios usen los vehículos de manera ordenada en las zonas que correspondan.
Se agrega que se mejorará la semaforización en la intersección de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, así como las acciones que refuercen la seguridad de los peatones. Del mismo modo, la ATU instalará señalización especial de Carril Bus, que espera obtener un transporte público ordenado y seguro en la capital peruana.
Por su parte, las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto. "No va a funcionar, los buses se quedan demasiado tiempo en los paraderos, hay varias rutas", "El problema no son los particulares, el problema es que los buses se meten en los 3 a 4 carriles", "El punto es que lo respeten", "Será un desastre total", señalaron los internautas.
