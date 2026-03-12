IGP temblor de HOY, jueves 12 de marzo en Perú EN VIVO: conoce el epicentro y magnitud del último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio y este jueves 12 de marzo podrían registrarse movimientos telúricos en varias regiones del Perú. Por ello, en esta nota podrá acceder a los reportes oficiales de los sismos y más datos como hora, magnitud, profundidad y epicentro.

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la integridad personal. Se recomienda ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda, como al costado de columnas, muros estructurales o debajo de muebles resistentes, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.

Si se encuentra en la calle, lo mejor es dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios, postes o estructuras que puedan colapsar. Asimismo, es importante no usar ascensores, proteger la cabeza con los brazos y seguir las indicaciones de las autoridades. Una vez finalizado el movimiento, se aconseja revisar posibles daños y mantenerse atento a réplicas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos y se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (enlatados o barras energéticas), linterna, radio portátil con pilas, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, papel higiénico, manta o abrigo, cargador portátil para celular, silbato y copias de documentos importantes.

También es útil agregar dinero en efectivo, una navaja multiusos y artículos personales necesarios para cada integrante de la familia, como medicamentos. Mantener esta mochila en un lugar accesible ayuda a estar preparado ante cualquier emergencia.