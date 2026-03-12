0
Paulo Autuori presentó su renuncia a Sporting Cristal

IGP temblor de HOY, jueves 12 de marzo en Perú EN VIVO: conoce el epicentro y magnitud del último sismo

Revisa el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre el último sismo en Perú de HOY, jueves 12 de marzo. Conoce el epicentro y magnitud del temblor.

Revisa el reporte del IGP sobre el último sismo en Perú de HOY, jueves 12 de marzo.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio y este jueves 12 de marzo podrían registrarse movimientos telúricos en varias regiones del Perú. Por ello, en esta nota podrá acceder a los reportes oficiales de los sismos y más datos como hora, magnitud, profundidad y epicentro.

Accede a informes actualizados y detallados sobre la actividad sísmica en Perú.

PUEDES VER: Temblor del miércoles 11 de marzo en Perú: IGP reporta último sismo

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger la integridad personal. Se recomienda ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda, como al costado de columnas, muros estructurales o debajo de muebles resistentes, y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer o cables eléctricos.

Si se encuentra en la calle, lo mejor es dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios, postes o estructuras que puedan colapsar. Asimismo, es importante no usar ascensores, proteger la cabeza con los brazos y seguir las indicaciones de las autoridades. Una vez finalizado el movimiento, se aconseja revisar posibles daños y mantenerse atento a réplicas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos y se recomienda incluir agua potable, alimentos no perecibles (enlatados o barras energéticas), linterna, radio portátil con pilas, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, papel higiénico, manta o abrigo, cargador portátil para celular, silbato y copias de documentos importantes.

También es útil agregar dinero en efectivo, una navaja multiusos y artículos personales necesarios para cada integrante de la familia, como medicamentos. Mantener esta mochila en un lugar accesible ayuda a estar preparado ante cualquier emergencia.

