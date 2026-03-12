¡Mucha atención! Recientemente, el presidente Donald Trump impactó a la comunidad inmigrante al exigir a la Corte Suprema que autorice a su administración poner fin a las protecciones migratorias temporales que benefician a aproximadamente 350.000 haitianos que han residido legalmente en EE. UU. por varios años.

Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS

‘CNN’ y otros portales internacionales señalaron que, al respecto, la apelación se llevó a cabo luego de un contundente fallo de un tribunal federal de distrito en Washington, emitido en febrero de este año, el cual impidió al Gobierno dejar expirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos.

Hasta el momento, de igual manera, los magistrados están analizando la decisión del Ejecutivo de finalizar protecciones similares para más de 6.000 sirios. En su apelación, el Gobierno del republicano ha solicitado de manera directa a la Corte Suprema que evaluara su autoridad para extinguir el TPS para diversos grupos.

Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS

En el caso de que los magistrados decidan aceptar este caso, se resaltarán las políticas migratorias de la administración Trump en un tribunal que ya examina el también intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento.

“A menos que la Corte resuelva el fondo de estas impugnaciones, cuestiones que ya se han ventilado en tribunales de todo el país, este ciclo insostenible se repetirá una y otra vez, generando más fallos contradictorios y más interpretaciones enfrentadas sobre cómo entender las órdenes provisionales de esta Corte”, expresó el general de Estados Unidos, D. John Sauer, al respecto.

¿Qué permite el TPS a los inmigrantes en EE. UU.?

El TPS permite a un gobierno autorizar a personas provenientes de ciertos países en situaciones de crisis a residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos por un tiempo limitado.

Los ciudadanos haitianos, por ejemplo, formaron parte de esta lista tras el devastador terremoto de 2010, y esta designación ha sido renovada en múltiples ocasiones debido a la continua inestabilidad en Haití, marcada por la violencia de pandillas y el asesinato de su presidente en 2021.