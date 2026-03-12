0
LO ÚLTIMO
Paulo Autuori presentó su renuncia a Sporting Cristal

ALERTA ROJA, inmigrantes haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la EXPIRACIÓN inmediata del TPS

Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que autorice la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos haitianos.

Melanni Miranda
Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS.
Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS. | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

¡Mucha atención! Recientemente, el presidente Donald Trump impactó a la comunidad inmigrante al exigir a la Corte Suprema que autorice a su administración poner fin a las protecciones migratorias temporales que benefician a aproximadamente 350.000 haitianos que han residido legalmente en EE. UU. por varios años.

Walmart: reportan arresto de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía sin pagar.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR

Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS

‘CNN’ y otros portales internacionales señalaron que, al respecto, la apelación se llevó a cabo luego de un contundente fallo de un tribunal federal de distrito en Washington, emitido en febrero de este año, el cual impidió al Gobierno dejar expirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos.

Hasta el momento, de igual manera, los magistrados están analizando la decisión del Ejecutivo de finalizar protecciones similares para más de 6.000 sirios. En su apelación, el Gobierno del republicano ha solicitado de manera directa a la Corte Suprema que evaluara su autoridad para extinguir el TPS para diversos grupos.

Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS

Alerta, haitianos: Trump exige a la Corte Suprema que permita la expiración inmediata del TPS

En el caso de que los magistrados decidan aceptar este caso, se resaltarán las políticas migratorias de la administración Trump en un tribunal que ya examina el también intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento.

“A menos que la Corte resuelva el fondo de estas impugnaciones, cuestiones que ya se han ventilado en tribunales de todo el país, este ciclo insostenible se repetirá una y otra vez, generando más fallos contradictorios y más interpretaciones enfrentadas sobre cómo entender las órdenes provisionales de esta Corte”, expresó el general de Estados Unidos, D. John Sauer, al respecto.

¿Qué permite el TPS a los inmigrantes en EE. UU.?

El TPS permite a un gobierno autorizar a personas provenientes de ciertos países en situaciones de crisis a residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos por un tiempo limitado.

Los ciudadanos haitianos, por ejemplo, formaron parte de esta lista tras el devastador terremoto de 2010, y esta designación ha sido renovada en múltiples ocasiones debido a la continua inestabilidad en Haití, marcada por la violencia de pandillas y el asesinato de su presidente en 2021.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en Walmart de West Kingshighway: reportan ARRESTO de mujer por HURTO al salir de la tienda con mercancía SIN PAGAR

  2. ALERTA MÁXIMA en Walmart de New Hartford: sujeto armado con un BATE siembra el terror y víctima saca un CUCHILLO para defenderse

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano