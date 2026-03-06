ALERTA para salvadoreños con solicitud de TPS: esto es lo que pasará con su PERMISO DE TRABAJO mientras esperan nueva tarjeta

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños fue extendido hasta el 9 de septiembre de 2026, lo que incluye automáticamente la extensión de muchos permisos de trabajo. Sin embargo, muchas personas aún no han recibido sus nuevas tarjetas, generando dudas entre beneficiarios y empleadores.

Luis Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, indicó que algunas compañías están confundidas y han amenazado a empleados con suspender sus puestos si no presentan la nueva tarjeta. Expertos aseguran que estas amenazas son infundadas, ya que la protección sigue vigente hasta la fecha de extensión.

Qué deben hacer los beneficiarios mientras esperan su tarjeta

La abogada de inmigración Silvia Mintz explicó que quienes renovaron o se registraron para el TPS entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025, y cuentan con su recibo oficial, deben estar tranquilos: la extensión automática de 540 días mantiene su protección y su permiso de trabajo vigente.

Salvadoreños con TPS esperan su nueva tarjeta de trabajo. Expertos revelan qué pasará con el permiso laboral.

Los expertos recomiendan hablar con el empleador y mostrar la carta del registro federal que confirma la renovación automática. Mintz aclaró que esta información está disponible en la página de USCIS y que no se debe pagar a terceros por recibir esta notificación oficial.

Precauciones frente a estafas

En momentos de confusión, algunas personas intentan ofrecer ayuda falsa a beneficiarios de TPS. Organizaciones y especialistas advierten verificar siempre la información en fuentes oficiales y no confiar en intermediarios que prometan acelerar el proceso a cambio de pagos.

Seguir estos pasos permite que los salvadoreños bajo TPS mantengan su permiso de trabajo, protejan su empleo y eviten problemas legales mientras esperan la emisión de su nueva tarjeta.