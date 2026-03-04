ALERTA ROJA para inmigrantes con TPS en EE. UU: DHS anuncia terminación del estatus para extranjeros a partir del 4 de mayo, ¿estás en riesgo?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Yemen en Estados Unidos, a partir del 4 de mayo de 2026. La medida afectará a quienes dependen de este programa para residir y trabajar legalmente en el país, generando incertidumbre sobre su futuro migratorio.

El DHS señaló que la terminación del estatus se da tras una revisión técnica de las condiciones en los países bajo TPS, determinando que ya no cumplen los requisitos legales de conflicto armado o situaciones extraordinarias que justificaban la protección. A partir de esa fecha, los beneficiarios sin otro estatus legal podrían enfrentar procedimientos migratorios.

Historia y revisión del TPS

El TPS se creó para proteger a extranjeros de países afectados por conflictos armados o desastres naturales que impiden su regreso seguro. Por años, este estatus permitió que miles de inmigrantes trabajaran y residieran legalmente en EE. UU., recibiendo renovaciones periódicas mientras persistían las condiciones que justificaban la protección.

DHS anuncia fin del TPS para yemeníes desde el 4 de mayo.

En la revisión más reciente, el DHS concluyó que las condiciones actuales de Yemen ya no cumplen con los criterios legales para sostener el TPS. La secretaria Kristi Noem afirmó que tras consultar con otras agencias federales, se determinó que los beneficiarios perderán la cobertura, marcando un cambio significativo en la política migratoria.

Opciones para los afectados

El DHS recomendó a los inmigrantes afectados utilizar la aplicación CBP Home, administrada por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para reportar su salida voluntaria del país. Esta herramienta ofrece un mecanismo seguro para gestionar la autodeportación, con beneficios como un pasaje aéreo de cortesía y un bono económico de 2,600 dólares.

El objetivo de esta alternativa es formalizar la salida de quienes pierden el TPS, evitando detenciones y procesos de expulsión forzosa, y al mismo tiempo brindar oportunidades de acceder a otros estatus legales en el futuro. Los expertos aconsejan a los beneficiarios revisar sus opciones legales y considerar alternativas antes del 4 de mayo.