Campeón de la Liga 1 impactó tras confesar cómo es visitar Matute: "Siempre será..."

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 está de candela, con varios clubes luchando por llevarse el título nacional y uno de ellos es Alianza Lima. Precisamente en ese sentido, un futbolista que salió campeón del fútbol peruano fue consultado sobre qué sensaciones tiene sobre su visita al Estadio Alejandro Villanueva dentro de unos meses, y este no dudó en dejar un contundente comentario sobre el recinto deportivo.

Nos referimos a Arley Rodríguez, delantero que actualmente juega en FC Cajamarca junto a otros deportistas con paso por La Victoria, como por ejemplo Hernán Barcos. Bajo esa premisa, en Hablemos de MAX el atacante fue consultado sobre cómo será visitar a los blanquiazules vistiendo una nueva camiseta y como rivales, esto por parte de los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez

"Bueno, regresar a Matute. No he tenido la posibilidad pese a que estuve con la Vallejo en su momento, por lesión, pero va a ser muy bonito. Más por el cariño que me tiene la gente, cada partido deseándome éxitos. Es muy bonito cuando dejas ese recuerdo en la gente", indicó el futbolista colombiano que se ganó el aprecio de todos los hinchas de Alianza Lima en los años que estuvo.

Recordemos que Arley Rodríguez salió bicampeón de la Liga 1 con los blanquiazules en las temporadas 2021 y 2022, y llegó a tienda victoriana en uno de los momentos más complicados de su historia porque pensaban que iban a competir en la Liga 2. Por ello, el colombiano nacionalizado peruano todavía es muy querido por los hinchas aliancistas.

¿Cuándo visitará Matute Arley Rodríguez?

Para ello falta mucho, porque será recién en la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, la cual precisamente es la última. En el cierre del campeonato nacional FC Cajamarca deberá visitar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por lo que todavía deberán esperar los hinchas para este encuentro.