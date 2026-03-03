- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Garcilaso
- Barcelona vs Atlético
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 4 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 4 de marzo. Sporting Cristal enfrenta a Carabobo por la ida de la Copa Libertadores 2026.
Este miércoles 4 de marzo tenemos una agenda recargada de fútbol en las principales ligas del mundo. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal enfrenta a Carabobo en Venezuela, mientras que en la Sudamericana habrá clásico colombiano: Atlético Nacional vs Millonarios. Mira la programación de todos los partidos en vivo de hoy.
PUEDES VER: ¿Adiós, 1000 goles? Al-Nassr confirmó lesión de Cristiano Ronaldo: "Le han diagnosticado..."
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Manchester City vs Nottingham Forest
|Disney+
|14:30
|Brighton vs Arsenal
|ESPN2, Disney
|14:30
|Fulham vs West Ham
|Disney+
|14:30
|Aston Villa vs Chelsea
|Disney+
|15:15
|Newcastle vs Manchester United
|Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Rayo Vallecano vs Real Oviedo
|Disney+
Alemania - Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Hamburger SV vs Bayer Leverkusen
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Lazio vs Atalanta
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Real Sociedad vs Athletic Club
|América TV, Movistar Deportes
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|Lanús vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Caracas vs Metropolitanos
|DIRECTV Sports, Paramount+
|17:00
|Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
|Disney+, ESPN2
|19:30
|Sportivo Trinidense vs Olimpia
|Disney+, ESPN5
|19:30
|Universidad Chile vs Palestino
|DIRECTV Sports, Paramount+
|19:30
|Atlético Nacional vs Millonarios
|ESPN, Disney+
|21:00
|Deportivo Cuenca vs Libertad
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Carabobo vs Sporting Cristal
|ESPN2, Disney+
|19:30
|O'Higgins vs Deportes Tolima
|ESPN2, Paramount+, Disney+
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Monterrey vs Querétaro
|TUDN, ViX
|20:00
|Puebla vs Tigres UANL
|ViX
|22:00
|Atlas vs Tijuana
|ViX
|22:00
|América vs Juárez
|TUDN USA
Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90