Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 4 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 4 de marzo. Sporting Cristal enfrenta a Carabobo por la ida de la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Programación de los partidos en vivo para este miércoles 4 de marzo
Programación de los partidos en vivo para este miércoles 4 de marzo | FOTO: LIBERO
Este miércoles 4 de marzo tenemos una agenda recargada de fútbol en las principales ligas del mundo. En la Copa Libertadores, Sporting Cristal enfrenta a Carabobo en Venezuela, mientras que en la Sudamericana habrá clásico colombiano: Atlético Nacional vs Millonarios. Mira la programación de todos los partidos en vivo de hoy.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Manchester City vs Nottingham ForestDisney+
14:30Brighton vs ArsenalESPN2, Disney
14:30Fulham vs West HamDisney+
14:30Aston Villa vs ChelseaDisney+
15:15Newcastle vs Manchester UnitedDisney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Rayo Vallecano vs Real OviedoDisney+

Alemania - Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Hamburger SV vs Bayer LeverkusenDisney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Lazio vs AtalantaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Real Sociedad vs Athletic ClubAmérica TV, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:00Lanús vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Fortaleza CEIF vs Jaguares de CórdobaFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Caracas vs MetropolitanosDIRECTV Sports, Paramount+
17:00Blooming vs San Antonio Bulo BuloDisney+, ESPN2
19:30Sportivo Trinidense vs OlimpiaDisney+, ESPN5
19:30Universidad Chile vs PalestinoDIRECTV Sports, Paramount+
19:30Atlético Nacional vs MillonariosESPN, Disney+
21:00Deportivo Cuenca vs LibertadDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Carabobo vs Sporting CristalESPN2, Disney+
19:30O'Higgins vs Deportes TolimaESPN2, Paramount+, Disney+

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Monterrey vs QuerétaroTUDN, ViX
20:00Puebla vs Tigres UANLViX
22:00Atlas vs TijuanaViX
22:00América vs JuárezTUDN USA

Horarios en Perú, Colombia y Ecuador.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

