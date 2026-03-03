¿Adiós, 1000 goles? Al-Nassr confirmó lesión de Cristiano Ronaldo: "Le han diagnosticado..."

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo tiene un total de 965 goles y está muy cerca de llegar a los 1000, algo que todos sus hinchas esperan consiga para que marque un antes y después en la historia del fútbol a nivel mundial. En ese sentido, una triste noticia llegó para los aficionados del portugués debido a que se confirmó la fuerte lesión que padece a sus 41 años de edad.

Como sabemos, el delantero luso se encuentra jugando para Al-Nassr de Arabia Saudita y esta temporada contaba con posibilidades de romper el récord de anotaciones profesionales, ya que le quedan encuentros de la Saudi League Pro, Champions League AFC, y la Copa del Mundo de la FIFA. No obstante, ahora nueva información sobre su salud complica las cosas.

Y es que su propio club confirmó que Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión del tendón de la corva (isquiotibial), esto después del partido con Al-Fayha. Asimismo, el ex Real Madrid ya comenzó con su programa de rehabilitación y será evaluado constantemente para saber cuándo volverá al terreno de juego. Es decir, todavía es probable que llegue a los 1000 goles en su carrera deportiva.

Cristiano Ronaldo probablemente se pierda los amistosos con Portugal.

Recordemos que en su último encuentro el popular CR7 salió sentido del campo e intentó reingresar para continuar con sus compañeros, pero ante el fuerte dolor terminó pidiendo su cambio y posteriormente fue captado en el banco de suplentes con hielo en la zona externa del muslo, lo que generó alarma entre todos sus aficionados.

¿Cuál es el valor de Cristiano Ronaldo?

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene un valor de 12 millones de euros en el mercado de transferencias y es el precio más bajo que ha obtenido a lo largo de su carrera como futbolista profesional. Sin embargo, para su edad, sigue siendo una cotización histórica y nunca antes vista.