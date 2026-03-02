Cristiano Ronaldo cerca de jugar en Perú: Revelan posible fecha y estadio del partido amistoso

Ver a Cristiano Ronaldo en Perú se puede convertir en realidad. Según contó Gustavo Peralta en Hablemos de MAX, las negociaciones entre el empresario Andre Prada con Al Nassr están avanzadas y en los próximos días se puede definir la fecha del amistoso.

¿Cuándo jugará Cristiano Ronaldo en Perú?

Por lo que contó Gustavo Peralta en el programa de L1 MAX, la fecha del partido amistoso de Al Nassr sería entre agosto y septiembre de este año. "Es algo que van a definir en unas semanas, pero la situación avanza y le han dicho que sería bastante posible hacerse", reveló el comunicador.

Además, el periodista agregó que Andre Prada le contó que está realizando todo su esfuerzo para cerrar las negociaciones y confía en llegar a un buen puerto con Al Nassr.

"Él me dice: 'Yo creo que se va a dar porque estamos bien avanzados, ellos tienen la intención de venir y yo estoy poniendo mucho para que se haga'", finalizó Peralta.

¿En qué estadio se jugaría el partido amistoso de Cristiano Ronaldo en Perú?

"Incluso preliminarmente, me contaba que sería en el Estadio Monumental (casa de Universitario)", contó Gustavo Peralta en el programa que se emite en L1 MAX. Unas declaraciones que impactaron en las redes sociales.

¿Universitario será el rival de Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

Gustavo Peralta contó que aún no definieron el equipo que enfrentará a Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La decisión de que el amistoso se realice en el Monumental es por un tema de aforo.