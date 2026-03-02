Alineaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid: el once de Flick y Simeone para la Copa del Rey

Un partidazo a la vista por la Copa del Rey entre el Barcelona de Hansi Flick y el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Ambos equipos protagonizarán uno de los partidos más esperados este martes 3 de febrero desde las 15:00 horas en Perú en el renovado estadio Riyadh Air Metropolitano. Entérate quiénes serán los jugadores que salten a la cancha.

Posible alineación del FC Barcelona

El equipo del Barcelona necesita buscar el partido desde el primer segundo, por lo que saldrá con lo mejor de su plantel. Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Ferran y Raphinha.

Barcelona recibirá al Atlético de Madrid.

La buena noticia para los blaugranas es que recuperaron a Pedri, pieza fundamental para partidos importantes. Lamentablemente, el cuerpo técnico informó sobre la baja de Robert Lewandowski, quien se perderá el partido y la única referencia de gol de Hansi Flick será Ferran Torres.

Otro dato a tener en cuenta es que de los últimos cinco encuentros en el Camp Nou, el Barcelona los ganó todos y por tres goles o más. Recordemos que los culés necesitan remontar o igual un 4-0 para seguir con vida en la Copa del Rey.

Posible alineación del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid realizó rotaciones en su último partido por LaLiga para priorizar el encuentro ante el Barcelona, por lo que su once podría ser el siguiente: Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Alvarez y Lookman.

Atlético de Madrid busca la clasificación.

El Atlético de Madrid golpeó al Barcelona en el Metropolitano y esto podría ser determinante a la hora de mantener la ventaja en la serie. La presión es por parte del Barcelona, los del 'Cholo' tendrán que mantener la calma y defender el resultado para superar la serie.