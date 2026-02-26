- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal, canal y dónde ver partido de LaLiga?
Hora y canal confirmado para ver el partido de Barcelona contra Villarreal, que juegan este sábado 28 de febrero en el estadio Spotify Camp Nou.
Este sábado 28 de febrero, el Barcelona recibirá al Villarreal con el objetivo de sumar una nueva victoria y consolidarse en la cima de LaLiga. El partido, correspondiente a la jornada 26, se disputará en el estadio Spotify Camp Nou. En esta nota te contamos el horario, el canal de transmisión y dónde ver el encuentro.
¿A qué hora juega Barcelona vs Villarreal?
- México y Centroamérica: 09:15 a. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 10:15 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 11:15 a. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 11:15 a. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 p. m.
- España: 4:15 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Villarreal? Canal TV
- DIRECTV y DGO: Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile
- Tigo Sports: Bolivia
- ESPN, Zapping: Brasil
- Sky Sports: México y Centroamérica
- Movistar+; LaLiga TV Bar HD: España
Barcelona vs Villarreal: historial
- Villarreal 0-2 Barcelona
- Barcelona 2-3 Villarreal
- Villarreal 1-5 Barcelona
- Barcelona 3-5 Villarreal
- Villarreal 3-4 Barcelona
Barcelona vs Villarreal: apuestas
|APUESTAS
|BARCELONA
|X
|VILLARREAL
|BETSSON
|1.29
|6.40
|7.50
|BETANO
|1.33
|6.10
|7.50
|1XBET
|1.35
|6.91
|7.60
|COOLBET
|1.32
|6.60
|8.20
|DORADOBET
|1.36
|6.33
|7.00
¿Cómo llega Barcelona y Villarreal?
Ambos equipos atraviesan un buen momento. Por un lado están los blaugranas, que son los únicos líderes en la tabla de posiciones al sumar 61 puntos, uno más que el Real Madrid. A su vez, el 'Submarino Amarillo' es tercero con 51 unidades. Por lo tanto, este enfrentamiento es de vital importancia para los dos clubes.
Villarreal quiere tumbarse al líder y consolidar su tercer lugar. De hecho, en la retira del hincha de los Groguets está el recuerdo el último triunfo que consiguieron en casa de Barcelona el pasado 18 de octubre de 2025.
