Real Madrid vs Manchester City: fecha, hora y canal para ver octavos de final de Champions League

¡Final adelantada! Se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2025/2026 y la suerte determinó que Real Madrid se enfrente al Manchester City en los octavos de final del certamen más prestigiosos de clubes. Ambas escuadras protagonizarán una vibrante eliminatoria de ida y vuelta con la consigna de seguir en camino rumbo a la gran final y eliminar a un rival directo por el título.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Manchester City por la Champions League?

Por el momento, la UEFA no ha confirmado una fecha exacta para el compromiso entre Real Madrid vs Manchester City. Sin embargo, de acuerdo al cronograma estipulado, el partido de ida se deberá disputar entre el 10 o 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. De igual forma, el duelo de vuelta se deberá disputar el 17 o 18 de marzo en el Etihad Stadium.

Real Madrid se enfrenta al Manchester City por los octavos de final de la Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City por octavos de final de Champions League?

Aún no se conoce un horario confirmado para el desarrollo de todas las llaves de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, se prevé que el duelo entre Real Madrid vs Manchester City esté programado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y 21:00 p.m. (hora CET)

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

El partido entre Real Madrid vs Manchester City por los octavos de final de la Champions League contará con la transmisión EN VIVO por en exclusiva por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano, canal que está disponible por los principales operadores de cable.

De igual manera, este trascendental duelo se podrá sintonizar EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium de paga en esta plataforma.