Real Madrid vs Benfica EN VIVO por la Champions League: alineaciones, horarios y canales para ver

Real Madrid se enfrenta a Benfica este miércoles 25 de febrero, a partir de las 15:00 horario peruano y 21:00 de España, por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025-2026. Este encuentro se jugará en el estadio Bernabéu y será transmitido por la señal de ESPN, además estará disponible por Disney Plus.

PUEDES VER: Marcelo Gallardo confirmó el fin de su ciclo en River Plate tras malos resultados

Real Madrid vs Benfica: previa del partido

El cuadro 'merengue' quiere cerrar la llave tras imponerse por 1-0 en Lisboa y podrá cerrar la llave jugando en un recinto que promete apoyar durante los 90 minutos.

Se conoció que Álvaro Arbeloa no podrá contar con Kylian Mbappé, quien padece una lesión en la rodilla izquierda y los blancos perderán a su mejor arma ofensiva.

Por su parte, el cuadro luso visitará el Santiago Bernabéu luego de 61 años y buscarán una remontada épica. Recordemos que debe ganar al menos por un gol para forzar el alargue.

Real Madrid venció a Benfica en la ida por 1-0 como visitante. Foto: AFP.

Real Madrid vs Benfica: horario

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

Portugal: 20:00

Real Madrid vs Benfica: dónde ver

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Brasil: HBO Max

México: FOX One

Estados Unidos: Paramount+, UniMás, Univision Now, TUDN USA y ViX

España: Movistar+, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs Benfica: pronóstico y cuotas de apuesta

Real Madrid parte con un importante favoritismo para imponerse a Benfica también en el Bernabéu, esto de acuerdo a lo indicado por las casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del partido.

Casas Real Madrid Empate Benfica Te Apuesto 1.54 4.51 5.58 Betsson 1.55 4.55 5.65 Apuesta Total 1.54 4.78 5.60 Inkabet 1.55 4.55 5.70 Stake 1.52 4.55 5.80

Real Madrid vs Benfica: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler, Vinicius Júnior y Gonzalo García

Benfica: Anatoly Trubin; Amar Dedic, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Leando Barreiro, Rafa Silva, Georgiy Sudakov, Andreas Schjelderup; y Vangelis Pavlidis.

Real Madrid vs Benfica: historial de enfrentamientos

Benfica 0-1 Real Madrid | Champions League 2025-26 (Play off)

Benfica 4-2 Real Madrid | Champions League 2025-26 (Fase liga)

Real Madrid 2-1 Benfica | Champions League 1964-65 (cuartos)

Benfica 5-1 Real Madrid | Champions League 1964-65 (cuartos)

Benfica 5-3 Real Madrid | Champions League 1961-62 (final)

Real Madrid vs Benfica: estadio

El partido entre Real Madrid y Benfica se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, mítico escenario que se ubica en Madrid y que tiene capacidad para 84,000 espctadores.