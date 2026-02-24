¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica y qué canal transmite el partido por Champions?

Este miércoles 25 de febrero, Real Madrid estará recibiendo al Benfica tras haber ganado en la idea por la mínima. Ambos equipos buscan superar la serie y el cotejo se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. En las últimas horas se informó que Kylian Mbappé sería baja para los locales. Conoce a continuación los horarios y canales para seguir este duelo en vivo.

Real Madrid buscará sacar ventaja de su condición de local y además aprovechar de la calidad de jugadores que tiene a diferencia del Real Madrid. El elenco madrileño viene de una dura derrota en LaLiga en su visita el Osasuna, pero el espíritu de Champions League es algo que siempre ha caracterizado a los merengues.

Por su parte, Benfica está dirigido por José Mourinho, viejo conocido del Real Madrid y ya sabe lo que es ganarle a su exequipo. A diferencial Real Madrid, el elenco portugués viene de llevarse una contundente victoria en casa ante el AFS por la Liga Portugal. El primer golpe lo dieron los blancos con el gol de Vinicius Jr.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

A continuación, revisa cuáles son los horarios de diferentes países para que sigas el minuto a minuto del emocionante partido entre Real Madrid vs Benfica que se juega por la vuelta de la Champions League 2025/2026.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST): 16:00 horas

Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central-CST): 15:00 horas

Estados Unidos (Montaña-MST) y México: 14:00 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST):13:00 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica?

Sigue todas las incidencias del Real Madrid vs Benfica a través de la señal de ESPN o Disney Plus. También puedes seguir la transmisión a través de cualquier dispositivo móvil, siempre y cuando tengas una suscripción o plan mensual.

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Brasil: Max Brasil

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

México: FOX One

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Surinter

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

Real Madrid vs Benfica: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Mbappé.