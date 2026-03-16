0
URGENTE
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

IMPORTANTE ANUNCIO en EE. UU.: en medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles

En medio sus políticas migratorias y acciones en EE. UU., Trump ha comunicado que su jefa de gabinete, Susie Wiles, ha sido diagnosticada con cáncer de mama.

Melanni Miranda
En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles.
En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles. | Composición Libero / Melanni Miranda
COMPARTIR

¡Mucha atención! Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó públicamente que Susie Wiles, su jefa de gabinete, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en una etapa temprana. A pesar de esta situación, el republicano señaló que Wiles continuará ejerciendo su función en su administración.

Dejar EE. UU. con deudas fiscales puede generar consecuencias legales.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS

En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles

Este lunes 16 de marzo, Trump sorprendió a su equipo de trabajo y a toda la comunidad con una importante noticia: Susie Wiles está atravesando una situación de esfuerzo y valentía tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

La autoridad de 68 años, se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. Su labor ha sido ampliamente reconocida, especialmente por su capacidad para manejar las operaciones del segundo mandato del esposo de Melania Trump desde un papel discreto, pero muy influyente.

En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles.

En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles.

Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar”, expresó Trump en su red Truth Social al compartir su estado de salud.

¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!”, remarcó, para luego precisar que, “durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz”.

El rol importante de Susie Wiles en el gabinete de Trump

Bajo este contexto, es bueno saber que Wiles empezó su labor con Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016.

El mandatario la apodó como “La Dama de Hielo” y la considera “la mujer más poderosa del mundo”. A pesar de su discreción en público, en el ámbito privado, Wiles actúa como una estricta guardiana del acceso al presidente. Su objetivo primordial ha sido prevenir el desorden y las disputas internas en la Casa Blanca.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados

  2. ALERTA ROJA en Walmart: la INGENIOSA ESTAFA que una mujer casi logra concretar en un caso de robo

  3. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: quienes salgan del país con DEUDAS fiscales podrían enfrentar estas CONSECUENCIAS LEGALES, según el IRS

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano