¡Mucha atención! Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó públicamente que Susie Wiles, su jefa de gabinete, ha sido diagnosticada con cáncer de mama en una etapa temprana. A pesar de esta situación, el republicano señaló que Wiles continuará ejerciendo su función en su administración.

En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles

Este lunes 16 de marzo, Trump sorprendió a su equipo de trabajo y a toda la comunidad con una importante noticia: Susie Wiles está atravesando una situación de esfuerzo y valentía tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

La autoridad de 68 años, se ha convertido en la primera mujer en asumir el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. Su labor ha sido ampliamente reconocida, especialmente por su capacidad para manejar las operaciones del segundo mandato del esposo de Melania Trump desde un papel discreto, pero muy influyente.

En medio de críticas, Trump revela complicada enfermedad que enfrenta su jefa de gabinete, Susie Wiles.

“Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar”, expresó Trump en su red Truth Social al compartir su estado de salud.

“¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!”, remarcó, para luego precisar que, “durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz”.

El rol importante de Susie Wiles en el gabinete de Trump

Bajo este contexto, es bueno saber que Wiles empezó su labor con Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016.

El mandatario la apodó como “La Dama de Hielo” y la considera “la mujer más poderosa del mundo”. A pesar de su discreción en público, en el ámbito privado, Wiles actúa como una estricta guardiana del acceso al presidente. Su objetivo primordial ha sido prevenir el desorden y las disputas internas en la Casa Blanca.