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ALERTA TOTAL para detenidos por ICE: esposa de inmigrante que murió bajo custodia de agentes CONFIRMA que NO recibió atención médica adecuada

La denuncia familiar reaviva las preocupaciones sobre las condiciones en centros de detención en EE. UU. y la atención médica bajo custodia de ICE.

María Zapata
La esposa del inmigrante fallecido bajo custodia de ICE denuncia falta de atención médica.
La esposa del inmigrante fallecido bajo custodia de ICE denuncia falta de atención médica. | Composición: María Zapata | Líbero
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Crece la preocupación en Estados Unidos tras el caso de un inmigrante que murió mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La denuncia de su esposa generó una fuerte reacción pública, luego de que asegurara que su esposo no recibió la atención médica necesaria durante su detención. La información fue difundida por Noticias Telemundo, medio que recogió el testimonio directo de la familia y colocó el caso en el centro del debate sobre las condiciones en los centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Detenidos por ICE

Lidia Romero indica que su esposo no recibió la medicación para su insuficiencia renal durante su detención en ICE.

ICE revela cuotas diarias de arrestos y app de vigilancia en testimonio judicial.

PUEDES VER: RIESGO TOTAL para inmigrantes en EE. UU.: lo que ICE confesó sobre sus MÉTODOS DE BÚSQUEDA de indocumentados

Esposa de inmigrante fallecido bajo custodia del ICE asegura que no recibió atención médica adecuada

De acuerdo con el reporte de Noticias Telemundo, la viuda afirmó que se enteró posteriormente de que su esposo no habría recibido los medicamentos que necesitaba mientras permanecía detenido. El medio citó directamente a la esposa, quien declaró que fue informada de esta situación después del fallecimiento.

En palabras difundidas por la fuente principal: “Lidia Romero contó que se enteró por una enfermera de que su esposo, Julio César Peña, no recibió los medicamentos que necesitaba para su insuficiencia renal durante el tiempo que estuvo detenido”, según Noticias Telemundo.

La familia sostiene que la falta de un tratamiento médico adecuado podría haber contribuido al deterioro de la salud del detenido. Este caso reavivó las críticas sobre los protocolos de atención médica en centros administrados por ICE y generó llamados a una investigación exhaustiva para determinar si existieron fallas en el cuidado.

Organizaciones defensoras de derechos civiles han reiterado que las personas bajo custodia federal deben recibir atención médica oportuna, especialmente cuando presentan condiciones preexistentes o requieren medicación constante.

Polémica por la atención médica en centros de detención de ICE en Estados Unidos

Este hecho se añade a otras denuncias relacionadas con posibles fallas en la atención médica en centros de inmigración en Estados Unidos. La situación volvió a poner en discusión los criterios y la calidad de la atención sanitaria en las instalaciones de detención del ICE, sobre todo en los casos de personas que requieren tratamientos médicos permanentes.

Este episodio continúa generando debate en la opinión pública sobre la responsabilidad institucional, el acceso a servicios médicos en la detención migratoria y la supervisión de los procedimientos internos en los centros de ICE en Estados Unidos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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