MÁXIMA ADVERTENCIA para solicitantes de pasaporte en EE. UU.: este error en el Formulario DS-11 puede RETRASAR tu trámite por meses

Solicitar un pasaporte estadounidense parece un trámite sencillo, pero un error común puede transformar un proceso rápido en una espera de varios meses. El Formulario DS-11, utilizado para la mayoría de solicitudes presenciales, requiere atención detallada para evitar demoras innecesarias.

Aunque muchos completan correctamente los datos, existe un fallo que suele pasar desapercibido y que puede invalidar la solicitud. Conocer este detalle puede ahorrarte tiempo, dinero y frustraciones.

El error que más retrasa la solicitud

El Formulario DS-11 es el documento oficial del Departamento de Estado de EE. UU. para tramitar el pasaporte por primera vez, menores de 16 años o reposiciones de documentos robados, extraviados o dañados.

Error en Formulario DS-11 puede retrasar tu pasaporte en EE. UU. por meses.

El error más frecuente es firmar el formulario antes de la cita presencial. La firma debe realizarse únicamente frente a un agente de aceptación autorizado, quien testifica la firma y verifica la identidad. Firmarlo antes invalida la solicitud y obliga a reiniciar el trámite, provocando retrasos de varios meses.

Cómo completar correctamente el Formulario DS-11

Para evitar errores:

Completar en línea o a mano , pero sin firmar hasta la cita presencial.

, pero sin firmar hasta la cita presencial. Imprimir el formulario después de llenarlo para mayor claridad y rapidez en el procesamiento.

después de llenarlo para mayor claridad y rapidez en el procesamiento. Acudir a la cita con toda la documentación: prueba de ciudadanía, identificación con foto, copias de documentos, foto reciente y pago de la tarifa correspondiente.

Seguir estos pasos asegura que tu solicitud avance sin contratiempos y permite obtener el pasaporte estadounidense de manera más rápida.