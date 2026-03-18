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MÁXIMA ADVERTENCIA para solicitantes de pasaporte en EE. UU.: este error en el Formulario DS-11 puede RETRASAR tu trámite por meses

Solicitar un pasaporte estadounidense puede ser un proceso rápido, pero un error común puede demorar la solicitud varios meses. El Formulario DS-11 requiere atención especial.

Gabriela Zevallos
Error en Formulario DS-11 puede retrasar tu pasaporte en EE. UU. por meses.
Error en Formulario DS-11 puede retrasar tu pasaporte en EE. UU. por meses. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
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Solicitar un pasaporte estadounidense parece un trámite sencillo, pero un error común puede transformar un proceso rápido en una espera de varios meses. El Formulario DS-11, utilizado para la mayoría de solicitudes presenciales, requiere atención detallada para evitar demoras innecesarias.

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Aunque muchos completan correctamente los datos, existe un fallo que suele pasar desapercibido y que puede invalidar la solicitud. Conocer este detalle puede ahorrarte tiempo, dinero y frustraciones.

El error que más retrasa la solicitud

El Formulario DS-11 es el documento oficial del Departamento de Estado de EE. UU. para tramitar el pasaporte por primera vez, menores de 16 años o reposiciones de documentos robados, extraviados o dañados.

Pasaporte EE. UU.

Error en Formulario DS-11 puede retrasar tu pasaporte en EE. UU. por meses.

El error más frecuente es firmar el formulario antes de la cita presencial. La firma debe realizarse únicamente frente a un agente de aceptación autorizado, quien testifica la firma y verifica la identidad. Firmarlo antes invalida la solicitud y obliga a reiniciar el trámite, provocando retrasos de varios meses.

Cómo completar correctamente el Formulario DS-11

Para evitar errores:

  • Completar en línea o a mano, pero sin firmar hasta la cita presencial.
  • Imprimir el formulario después de llenarlo para mayor claridad y rapidez en el procesamiento.
  • Acudir a la cita con toda la documentación: prueba de ciudadanía, identificación con foto, copias de documentos, foto reciente y pago de la tarifa correspondiente.

Seguir estos pasos asegura que tu solicitud avance sin contratiempos y permite obtener el pasaporte estadounidense de manera más rápida.

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